De Tribune: "Van der Poel is het beste dat ooit op twee wielen heeft rondgereden"

In deze aflevering hoort u ook:

"Het spektakel dat Van der Poel biedt, dat had Merckx ook"

Hans Vandeweghe koos als moment van de week de inzinking van Mathieu van der Poel op het WK. Vandeweghe is grote fan van de Nederlander en schuwde de grote woorden niet. "Ze zeggen over Van der Poel dat hij met de krachten woekert, maar ik noem hem iemand van de nieuwe generatie."

"Hij rijdt gewoon. Bij de jonge gasten zie je eigenlijk geen slepers meer. Evenepoel is ook geen sleper. Die rijdt ook vol als hij denkt te kunnen winnen. Volgens mij hebben we een heel mooie toekomst voor ons in het wielrennen. Ook in het rondewerk."

"Van der Poel is voor mij het beste dat ooit op twee wielen heeft rondgereden. Die kan eigenlijk alles. Crossen, mountainbiken, wegwielrennen. Hij zal nooit het palmares van Eddy Merckx benaderen, maar wat hij kan op twee wielen en het spektakel dat hij biedt…Merckx had dat ook."

"Ze liggen met elkaar in balans. Eddy was op de wielerpiste dan weer heel erg goed. Die won samen met Patrick Sercu zesdaagsen. Dat zal Van der Poel waarschijnlijk niet winnen, hoewel hij dat volgens mij ook kan."

"Ik ken de waarden die Van der Poel kan trappen op 5 minuten bergop en er zijn er niet te veel die die waarden halen. Zijn enige probleem voor het rondewerk is dat hij 5 kilogram te zwaar staat. Als hij die er nog moet afkrijgen en het gaat regenen, dan krijgt hij nog meer last dan op het WK. Het grote rondewerk wordt dus een probleem. Zou hij in de tijd van Merckx hebben gereden (toen er minder specialisatie was) dan had hij de grote rondes ook kunnen winnen."