Kijk straks vanaf 15 u naar de mixed relay op het WK (zonder België)

clock 09:05 09 uur 05. Zwitserland sluit de rij om 16.04 u. Afghanistan gaat als eerste land van start om 14 u. Vanaf de VS (15.02 u) wordt het spel om de medailles gespeeld met ook nog Frankrijk (15.10 u) als laatste land van de tweede wave. Het laatste blik wordt geopend met Groot-Brittannië (15.44 u) en brengt ons langs Nederland (15.48 u), Duitsland (15.52 u), Australië (15.56 u) en Italië (16 u) tot bij Zwitserland (16.04 u). . Zwitserland sluit de rij om 16.04 u Afghanistan gaat als eerste land van start om 14 u. Vanaf de VS (15.02 u) wordt het spel om de medailles gespeeld met ook nog Frankrijk (15.10 u) als laatste land van de tweede wave. Het laatste blik wordt geopend met Groot-Brittannië (15.44 u) en brengt ons langs Nederland (15.48 u), Duitsland (15.52 u), Australië (15.56 u) en Italië (16 u) tot bij Zwitserland (16.04 u).

clock 08-08-2023 08-08-2023.

clock 16:32 16 uur 32. Wie zijn de favorieten? Veel landen worstelen met het programma van dit Super WK en kunnen niet hun sterkste zestal opstellen. Zwitserland heeft zijn kanjers wel opgetrommeld met onder meer Stefan Küng, Stefan Bissegger en Marlen Reusser. Bij Italië ontbreekt Filippo Ganna. Mattia Cattaneo, Alberto Bettiol, Letizia Paternoster en Silvia Persico moeten mee de kar trekken. Australië rekent op onder meer Michael Matthews, Luke Plapp, Luke Durbridge en Sarah Roy, ook het Duitse ensemble (Max Walscheid, Jannik Steimle, Lisa Klein) zal meedoen voor de medailles. Nederland zet als ex-winnaar in op onder meer Daan Hoole, Jos van Emden, Shirin van Anrooij en Lorena Wiebes. Bij Frankrijk zijn Rémi Cavagna en Bruno Armirail de tempobeulen. Groot-Brittannië heeft pistekanonnen als Daniel Bigham en Ethan Vernon ter beschikking. Ook de VS mag ambities koesteren dankzij Lawson Craddock, Will Barta en Neilson Powless. . Wie zijn de favorieten? Veel landen worstelen met het programma van dit Super WK en kunnen niet hun sterkste zestal opstellen. Zwitserland heeft zijn kanjers wel opgetrommeld met onder meer Stefan Küng, Stefan Bissegger en Marlen Reusser. Bij Italië ontbreekt Filippo Ganna. Mattia Cattaneo, Alberto Bettiol, Letizia Paternoster en Silvia Persico moeten mee de kar trekken. Australië rekent op onder meer Michael Matthews, Luke Plapp, Luke Durbridge en Sarah Roy, ook het Duitse ensemble (Max Walscheid, Jannik Steimle, Lisa Klein) zal meedoen voor de medailles. Nederland zet als ex-winnaar in op onder meer Daan Hoole, Jos van Emden, Shirin van Anrooij en Lorena Wiebes. Bij Frankrijk zijn Rémi Cavagna en Bruno Armirail de tempobeulen. Groot-Brittannië heeft pistekanonnen als Daniel Bigham en Ethan Vernon ter beschikking. Ook de VS mag ambities koesteren dankzij Lawson Craddock, Will Barta en Neilson Powless.

clock 14:55 14 uur 55. Spelregels. Elk land selecteert 3 mannen en 3 vrouwen. Dat is een mix van profs en beloften. De mannen bijten de spits af en leggen een rondje van 20 kilometer af. Die lus bewandelt een groot deel van het circuit van de wegwedstrijden, maar is dus iets langer. Als de tweede man over de finishlijn bolt, beginnen de vrouwen aan hun opdracht. De eindtijd wordt bepaald door de tweede vrouw aan de finish. . Spelregels Elk land selecteert 3 mannen en 3 vrouwen. Dat is een mix van profs en beloften. De mannen bijten de spits af en leggen een rondje van 20 kilometer af. Die lus bewandelt een groot deel van het circuit van de wegwedstrijden, maar is dus iets langer. Als de tweede man over de finishlijn bolt, beginnen de vrouwen aan hun opdracht. De eindtijd wordt bepaald door de tweede vrouw aan de finish.

clock 14:53 14 uur 53. Bekijk een uitgebreide samenvatting van de mixed relay op het WK van 2022. Bekijk een uitgebreide samenvatting van de mixed relay op het WK van 2022