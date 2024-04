Waalse Pijl: Lotto-Dstny legt zijn hoop bij Maxim Van Gils, Franse drietand bij Groupama-FDJ

In de Waalse Pijl pakt Groupama-FDJ uit met een ijzersterk blok.



David Gaudu wil na een succesvol weekend (3e in Doubs en 1e in de Ronde van de Jura) ook scoren in de Ardennen-klassiekers.



Met Frans kampioen Valentin Madouas en groeibriljant Romain Grégoire heeft Groupama-FDJ woensdag nog 2 ijzers in het vuur.



"In vergelijking met de Amstel Gold Race wordt Stefan Küng vervangen door David Gaudu. We komen met grote ambities naar de Muur van Hoei", klinkt het.



De ploeg bestaat verder uit klimmer Remy Rochas, baroudeur Quentin Pacher (8e in de Amstel), Clement Russo en Lorenzo Germani.