Maxim Van Gils (3e) zag af in Waalse Pijl: "Had op een gegeven moment ijsballen in mijn mond"

wo 17 april 2024 17:21

In het noodweer en bijhorende slijtageslag tijdens de Waalse Pijl hield Maxim Van Gils wel stand terwijl de andere favorieten stuk voor stuk pasten. Bij zijn 2e deelname mocht onze 24-jarige landgenoot als 3e mee op het podium. "Het begon plots te hagelen en zelfs te sneeuwen, dat was echt verschrikkelijk", doet hij zijn verhaal van een helse koers.

Een editie om in te kaderen, deze Waalse Pijl van 2024. Ook voor Maxim Van Gils, die er voor het eerst op het podium eindigde. "Ik voelde me vrij goed in het begin en toen begon het te hagelen en zelfs te sneeuwen. Dat was echt verschrikkelijk", zag ook hij af. "Op een gegeven moment had ik ijsballen in mijn mond. Vanaf dan deden mijn benen wel wat pijn." Ook tijdens het interview staat Van Gils nog te rillen van de kou. "Het was ijskoud en nu heb ik het ook nog kou", kan hij er wel al om lachen.

Volgend jaar nog beter dan plek 3? "Elk jaar is anders"

Vorig jaar werd onze landgenoot al 8e bij zijn debuut, nu is hij 3e. Wat wordt het volgend jaar? "Elk jaar is anders. Misschien ben ik volgend jaar helemaal niet in vorm. Maar als ik dat wel ben, is de Waalse Pijl een koers die me goed moet liggen."

Stephen Williams was vandaag beter, ook in de voorlaatste ronde al. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny)