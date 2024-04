BEKIJK - Schuddende Skjelmose moet weggedragen worden na onderkoeling, Kwiatkowski: "Als wodka op nuchtere maag"

Het hondenweer in Hoei heeft zijn tol geëist. Heel wat renners stapten na verschillende regen- en hagelbuien uit de Waalse Pijl met onderkoelingsverschijnselen. Een van de voornaamste slachtoffers was Lidl-Trek-kopman Mattias Skjelmose, die niet meer zelfstandig van zijn fiets kon stappen en bevend weggedragen moest worden.

Het zijn bevreemdende beelden van de onderkoelde Mattias Skjelmose, die zijn lichaam niet meer onder controle lijkt te hebben. Een opgave in de Waalse Pijl was dan ook onafwendbaar.



Gelukkig stelde de perschef van Lidl - Trek iedereen na de koers al snel gerust: "We kunnen bevestigen dat Skjelmose, die onderkoelingsverschijnselen had, zich alweer beter voelt na een warme douche en een warm drankje in de teambus."



Uitkijken of de Deense kampioen zondag gewoon aan de start van Luik-Bastenaken-Luik staat.