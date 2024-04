LIVE Waalse Pijl: Kopgroep van 6 rijdt snel weg, ploegen van Skjelmose en Pidcock controleren

Een van de andere winnaars in de kopgroep is James Whelan, die bij de beloften de Ronde van Vlaanderen won in 2018. Bij de profs volgde zijn enige zege vorig jaar pas met een rit in de Ronde van Portugal, toen nog voor het team Glassdrive-Q8.



Daarvan ging het dit seizoen een trapje hogerop richting Q36.5, na eerder al 3 seizoen in de WorldTour bij EF. Whelan is een Australiër van 27 jaar en hij was ook in de Brabantse Pijl ten aanval.



In diezelfde Ronde van Portugal won ook Txomin Juaristi, vluchtgezel van Whelan vandaag, een rit. Tegen de klok was de 28-jarige Bask de beste en zo werd hij ook 2e in het eindklassement.



Een Bask, dan weet u ook dat Juaristi wel eens voor Euskaltel-Euskadi zou kunnen rijden. Dat klopt ook: sinds 2021 koerst hij bij de ploeg bij uitstek uit het Baskenland.