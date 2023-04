Teuns niet fit, Hermans wel, Pogacar gaat voor eerste succes in Waalse Pijl

clock 11:16 11 uur 16. Pogacar heeft met Hirschi ex-winnaar als helper. Tadej Pogacar doet een gooi naar een eerste zege in de Waalse Pijl. De 24-jarige Sloveen krijgt alvast de hulp van Marc Hirschi, die in 2020 de beste was in Hoei. Ook de Nieuw-Zeelanders George Bennett en Michael Vink, de Oostenrijker Felix Großschartner, de Noor Vegard Stake Laengen en de Italiaan Diego Ulissi staan de voorjaarsslokop bij. Pogacar won zondag nog de Amstel Gold Race, nadat hij eerder onder andere de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Nice en de Ruta del Sol op zijn naam had geschreven. Op de Muur van Hoei kon de 2-voudige Tour-winnaar nog niet zegevieren. Bij zijn 3 vorige deelnames werd hij 12e (2021), 9e (2020) en 53e (2019). . Pogacar heeft met Hirschi ex-winnaar als helper Tadej Pogacar doet een gooi naar een eerste zege in de Waalse Pijl. De 24-jarige Sloveen krijgt alvast de hulp van Marc Hirschi, die in 2020 de beste was in Hoei.



Ook de Nieuw-Zeelanders George Bennett en Michael Vink, de Oostenrijker Felix Großschartner, de Noor Vegard Stake Laengen en de Italiaan Diego Ulissi staan de voorjaarsslokop bij.



Pogacar won zondag nog de Amstel Gold Race, nadat hij eerder onder andere de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Nice en de Ruta del Sol op zijn naam had geschreven.



Op de Muur van Hoei kon de 2-voudige Tour-winnaar nog niet zegevieren. Bij zijn 3 vorige deelnames werd hij 12e (2021), 9e (2020) en 53e (2019).

clock 11:16 11 uur 16.

clock 09:48 09 uur 48.

clock 09:44 09 uur 44. Benoot is kopman van Jumbo-Visma. Tiesj Benoot is de leider van Jumbo-Visma, de 29-jarige Belg krijgt tussen erve en de Muur van Hoei Tosh Van der Sande, de Hongaar Attila Valter en de Nederlanders Jos van Emden, Gijs Leemreize, Sam Oomen en Lennard Hofstede in steun. In de Waalse Pijl tekende hij vorig jaar met een 11e plaats voor zijn beste resultaat tot dusver. . Benoot is kopman van Jumbo-Visma Tiesj Benoot is de leider van Jumbo-Visma, de 29-jarige Belg krijgt tussen erve en de Muur van Hoei Tosh Van der Sande, de Hongaar Attila Valter en de Nederlanders Jos van Emden, Gijs Leemreize, Sam Oomen en Lennard Hofstede in steun.



In de Waalse Pijl tekende hij vorig jaar met een 11e plaats voor zijn beste resultaat tot dusver.

clock 09:43 09 uur 43.

clock 09:39 09 uur 39. Quinten Hermans is fit voor Waalse Pijl en L-B-L. De tests gisteren waren van die aard dat Quinten Hermans groen licht kreeg om van start te gaan in de Waalse Pijl. De kopman van Alpecin-Deceuninck moest ziek verstek laten gaan voor de Amstel, maar is voldoende hersteld. De 27-jarige Hermans reed een doorregende Brabantse Pijl en kreeg mogelijk daar een ontsteking van de bovenste luchtwegen te pakken. Door extra rust te nemen in plaats van de Amstel te rijden hoopte hij fit te zijn voor Hoei en Luik. En dat lijkt het geval. Vorig jaar eindigde Hermans 2e in L-B-L. . Quinten Hermans is fit voor Waalse Pijl en L-B-L De tests gisteren waren van die aard dat Quinten Hermans groen licht kreeg om van start te gaan in de Waalse Pijl. De kopman van Alpecin-Deceuninck moest ziek verstek laten gaan voor de Amstel, maar is voldoende hersteld.



De 27-jarige Hermans reed een doorregende Brabantse Pijl en kreeg mogelijk daar een ontsteking van de bovenste luchtwegen te pakken. Door extra rust te nemen in plaats van de Amstel te rijden hoopte hij fit te zijn voor Hoei en Luik. En dat lijkt het geval.



Vorig jaar eindigde Hermans 2e in L-B-L.

clock 09:39 09 uur 39.

clock 08:53 08 uur 53. Geen titelverdediger Teuns. Dylan Teuns is onvoldoende hersteld van zijn ziekte om morgen van start te gaan. In zijn plaats is Mike Woods de kopman van Israël-Premier Tech. "Of Teuns zal meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik zullen we de komende dagen beslissen", luidt het in een tweet. De 31-jarige Teuns miste ook al de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race in wat hij zelf zijn "mooiste sportieve periode van het jaar" noemt. Vorig jaar behaalde Teuns, in het shirt van Bahrain - Victorious, op de Muur van Hoei een van de mooiste zeges uit zijn carrière. Hij bleef er met een ultieme krachtinspanning vijfvoudig winnaar Alejandro Valverde voor. . Geen titelverdediger Teuns Dylan Teuns is onvoldoende hersteld van zijn ziekte om morgen van start te gaan. In zijn plaats is Mike Woods de kopman van Israël-Premier Tech.



"Of Teuns zal meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik zullen we de komende dagen beslissen", luidt het in een tweet.



De 31-jarige Teuns miste ook al de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race in wat hij zelf zijn "mooiste sportieve periode van het jaar" noemt.



Vorig jaar behaalde Teuns, in het shirt van Bahrain - Victorious, op de Muur van Hoei een van de mooiste zeges uit zijn carrière. Hij bleef er met een ultieme krachtinspanning vijfvoudig winnaar Alejandro Valverde voor.

clock 08:53 08 uur 53.

clock 18-04-2023 18-04-2023.

clock 19:04 AG2R-Citroën kan in de klimklassiekers niet meer rekenen op Brabantse Pijl-winnaar Dorian Godon (die ten val kwam in de Amstel Gold Race). 19 uur 04. AG2R-Citroën kan in de klimklassiekers niet meer rekenen op Brabantse Pijl-winnaar Dorian Godon (die ten val kwam in de Amstel Gold Race)

clock 14:00 14 uur . Nog altijd geen Alaphilippe bij Soudal-Quick Step. Soudal-Quick Step heeft zijn zevental voor de Waalse Pijl bekendgemaakt en opnieuw ontbreekt Julian Alaphilippe. Het team geeft geen reden, maar wellicht is de drievoudige ex-winnaar nog altijd niet hersteld van zijn val in de Ronde van Vlaanderen. De ploeg van Soudal-Quick Step telt 4 Belgen, met Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. Mauro Schmid, Andrea Bagioli en James Knox vervolledigen het septet. . Nog altijd geen Alaphilippe bij Soudal-Quick Step Soudal-Quick Step heeft zijn zevental voor de Waalse Pijl bekendgemaakt en opnieuw ontbreekt Julian Alaphilippe. Het team geeft geen reden, maar wellicht is de drievoudige ex-winnaar nog altijd niet hersteld van zijn val in de Ronde van Vlaanderen.



De ploeg van Soudal-Quick Step telt 4 Belgen, met Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. Mauro Schmid, Andrea Bagioli en James Knox vervolledigen het septet.