De Belgen na de Waalse Pijl: "Er zal wel een dag komen dat Tadej Pogacar zich minder voelt"

Tiesj Benoot (7e): "Ik heb sterretjes gezien"

Tiesj Benoot: "Aleksej Loetsenko nam me in de sandwich bij de voet, maar dat is koers. Het kostte me plekken, maar ik heb nog vrij veel renners opgeraapt. Ik word 7e en dat is zeker richting zondag een goed resultaat. Die koers ligt me beter. Dit is specialistenwerk en ik mag trots zijn tussen deze namen."

"De versnelling van Tadej Pogacar? Die heb ik niet gezien. Ik heb vooral sterretjes gezien. Misschien is de terugkeer van Remco Evenepoel zondag in ons voordeel, al vrees ik ervoor. Ik denk dat ze allebei zullen koersen. Het wordt een lange finale in Luik: mooi voor de kijker, pijnlijk voor de rest van het peloton."