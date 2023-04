Tadej Pogacar wint nu ook de Waalse Pijl na jaarlijkse massasprint op de Muur van Hoei

Fase per fase

Fase per fase

clock 16:24 16 uur 24. Tadej Pogacar versmacht de tegenstand op de Muur van Hoei en wint de Waalse Pijl. Tadej Pogacar versmacht de tegenstand op de Muur van Hoei en wint de Waalse Pijl

clock 16:23 16 uur 23. Top 10: Pogacar, Skjelmose, Landa, Woods, Ciccone, Lafay, Benoot, Van Gils, Bardet en Barguil. . Top 10: Pogacar, Skjelmose, Landa, Woods, Ciccone, Lafay, Benoot, Van Gils, Bardet en Barguil.

clock 16:22 16 uur 22. Nog eens de slotfase: Romain Bardet komt eindelijk los, Tadej Pogacar draait na dat kleine intermezzo de juiste omwentelingen. En dan is de rest gezien. Mattias Skjelmose verbaast met een tweede plaats voor Mikel Landa. . Nog eens de slotfase: Romain Bardet komt eindelijk los, Tadej Pogacar draait na dat kleine intermezzo de juiste omwentelingen. En dan is de rest gezien. Mattias Skjelmose verbaast met een tweede plaats voor Mikel Landa.

clock 16:20 16 uur 20. Tadej Pogacar blaast uit over zijn stuur, maar er stond weer geen maat op. Hij leek te passen en plofte op zijn zadel, maar dat was gewoon om de juiste vitesse te zoeken. Hij lanceerde zich en weg was de raket. De rest stond erbij en keek ernaar. . Tadej Pogacar blaast uit over zijn stuur, maar er stond weer geen maat op. Hij leek te passen en plofte op zijn zadel, maar dat was gewoon om de juiste vitesse te zoeken. Hij lanceerde zich en weg was de raket. De rest stond erbij en keek ernaar.

clock 16:20 16 uur 20. Tadej Pogacar! Vakmanschap! De Sloveen maakt het af. Het lijkt wel met sprekend gemak. . Tadej Pogacar! Vakmanschap! De Sloveen maakt het af. Het lijkt wel met sprekend gemak.

clock 16:20 16 uur 20. Tadej Pogacar zette zich neer om te schakelen en knalt dan weg. Indrukwekkend. . Tadej Pogacar zette zich neer om te schakelen en knalt dan weg. Indrukwekkend.

clock 16:19 16 uur 19. De actie is van Romain Bardet, de reactie van Tadej Pogacar. . De actie is van Romain Bardet, de reactie van Tadej Pogacar.

clock 16:19 16 uur 19. Niemand durft, zien onze commentatoren. Nog 300 meter. Michael Woods controleert. . Niemand durft, zien onze commentatoren. Nog 300 meter. Michael Woods controleert.

clock 16:18 16 uur 18. Romain Bardet wil aanvallen, maar kruipt in een gat dat er niet is. De deur ging dicht. Plots zit ook Tom Pidcock in de cockpit. . Romain Bardet wil aanvallen, maar kruipt in een gat dat er niet is. De deur ging dicht. Plots zit ook Tom Pidcock in de cockpit.

clock 16:17 16 uur 17. Louis Vervaeke sneuvelt aan de voet. Michael Woods zit in positie 2 voor de topfavoriet. Daarna zien we ook onder meer Giulio Ciccone en Quinten Hermans. . Louis Vervaeke sneuvelt aan de voet. Michael Woods zit in positie 2 voor de topfavoriet. Daarna zien we ook onder meer Giulio Ciccone en Quinten Hermans.

clock 16:17 16 uur 17. Michael Woods en Tadej Pogacar zitten in poleposition. . Michael Woods en Tadej Pogacar zitten in poleposition.

clock 16:17 Laatste km. Daar is de vod van de ellende. Blaas de longen maar vol voor het vuurwerk. . 16 uur 17. last km Laatste km. Daar is de vod van de ellende. Blaas de longen maar vol voor het vuurwerk.

clock 16:16 16 uur 16. Nog 2 kilometer. 18 seconden houdt hij nog over, maar met deze finish is Louis Vervaeke een vogel voor de kat. Het is zowaar Soren Kragh Andersen die Quinten Hermans helemaal naar voren brengt. Straf! . Nog 2 kilometer 18 seconden houdt hij nog over, maar met deze finish is Louis Vervaeke een vogel voor de kat. Het is zowaar Soren Kragh Andersen die Quinten Hermans helemaal naar voren brengt. Straf!

clock 16:14 16 uur 14. Diego Ulissi en Marc Hirschi zijn meesterknechten en doen alles perfect. Louis Vervaeke snelt langs de grote plas naar het centrum en de voet. . Diego Ulissi en Marc Hirschi zijn meesterknechten en doen alles perfect. Louis Vervaeke snelt langs de grote plas naar het centrum en de voet.

clock 16:14 16 uur 14. Wie heeft het wiel van Tadej Pogacar te pakken? Ilan Van Wilder. Nog 3,5 kilometer. . Wie heeft het wiel van Tadej Pogacar te pakken? Ilan Van Wilder. Nog 3,5 kilometer.

clock 16:13 16 uur 13. We kruipen naar het puntje van onze stoel. Laat iedereen zich naar de slachtbank leiden? . We kruipen naar het puntje van onze stoel. Laat iedereen zich naar de slachtbank leiden?

clock 16:12 16 uur 12. Nog 5 kilometer. Louis Vervaeke is boven, maar hij voelt het peloton in zijn nek hijgen. Nog een tiental seconden. . Nog 5 kilometer Louis Vervaeke is boven, maar hij voelt het peloton in zijn nek hijgen. Nog een tiental seconden.

clock 16:11 16 uur 11. Sergio Higuita zit in vieze papieren. Kruis erover. Nog zo'n schaduwfavoriet. . Sergio Higuita zit in vieze papieren. Kruis erover. Nog zo'n schaduwfavoriet.

clock 16:11 16 uur 11. De versnelling zag er indrukwekkend uit, maar er is niet veel schade. Er zit nog veel volk samen. . Karl Vannieuwkerke. De versnelling zag er indrukwekkend uit, maar er is niet veel schade. Er zit nog veel volk samen. Karl Vannieuwkerke