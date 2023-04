Veelvraat Pogacar vinkt Waalse Pijl af en denkt al aan Luik: "Ik ben het winnen nog niet beu"

Raakt zijn honger ooit gestild? Na de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race was Tadej Pogacar woensdag ook de beste in de Waalse Pijl. "Ik geniet ervan zolang het kan", klonk het bij de winnaar, die al met zondag in zijn hoofd zit. "Met Evenepoel erbij wordt Luik een van de boeiendste races."