Waalse Pijl: "Quick Step moet beide troeven uitspelen, top 5 voor Valverde zou werelds zijn"

21:46 21 uur 46. Waalse Pijl Gids Waalse Pijl: op zoek naar opvolgers voor Julian Alaphilippe én Anna van der Breggen

21:41 21 uur 41. Alejandro Valverde is nog altijd recordhouder met 5 zeges in Hoei. Maandag wordt hij 42: "We blijven naar hem kijken, maar er komt een dag dat we niet meer moeten kijken naar hem. Top 5 zou ik al een wereldse prestatie vinden. Dat zou fenomenaal zijn", zegt José De Cauwer over de Spaanse veteraan. . Alejandro Valverde is nog altijd recordhouder met 5 zeges in Hoei. Maandag wordt hij 42: "We blijven naar hem kijken, maar er komt een dag dat we niet meer moeten kijken naar hem. Top 5 zou ik al een wereldse prestatie vinden. Dat zou fenomenaal zijn", zegt José De Cauwer over de Spaanse veteraan.

21:39 21 uur 39. Ik vind dat Quick Step-Alpha Vinyl beide troefkaarten moet uitspelen. In het Baskenland en de Brabantse Pijl hebben we gezien dat Remco Evenepoel écht wel goed is. Hopelijk gebruikt hij zijn energie op de juiste momenten. En Julian Alaphilippe koerst op zijn emoties. Hij kan er van de ene dag op de andere staan. . José De Cauwer. Ik vind dat Quick Step-Alpha Vinyl beide troefkaarten moet uitspelen. In het Baskenland en de Brabantse Pijl hebben we gezien dat Remco Evenepoel écht wel goed is. Hopelijk gebruikt hij zijn energie op de juiste momenten. En Julian Alaphilippe koerst op zijn emoties. Hij kan er van de ene dag op de andere staan. José De Cauwer

19-04-2022 19-04-2022.

13:35 13 uur 35. Tim Wellens voert selectie Lotto-Soudal aan. Tim Wellens is het speerpunt van Lotto-Soudal. Wellens eindigde in 2018 op de zevende plaats in de Waalse Pijl, zijn beste resultaat in de Ardennenklassieker. Onze landgenoot wordt bijgestaan door Thomas De Gendt, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet, Sébastien Grignard, de Brit Matthew Holmes en de Deen Andreas Kron. . Tim Wellens voert selectie Lotto-Soudal aan Tim Wellens is het speerpunt van Lotto-Soudal. Wellens eindigde in 2018 op de zevende plaats in de Waalse Pijl, zijn beste resultaat in de Ardennenklassieker. Onze landgenoot wordt bijgestaan door Thomas De Gendt, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet, Sébastien Grignard, de Brit Matthew Holmes en de Deen Andreas Kron.

13:29 13 uur 29.

13:27 13 uur 27. Devenyns out met coronabesmetting . Zoek straks niet naar Dries Devenyns in het peloton. De renner van Quick Step-Alpha Vinyl is buiten strijd met een covidbesmetting. Onze landgenoot ziet zo de Waalse klassiekers door de neus geboord. . Devenyns out met coronabesmetting Zoek straks niet naar Dries Devenyns in het peloton. De renner van Quick Step-Alpha Vinyl is buiten strijd met een covidbesmetting. Onze landgenoot ziet zo de Waalse klassiekers door de neus geboord.

13:25 13 uur 25.

13:22 13 uur 22. Alaphilippe speerpunt van Quick Step-Alpha Vinyl. Julian Alaphilippe wil woensdag de Waalse Pijl een vierde keer winnen, na zijn zeges in 2018, 2019 en 2021. Hij voert de selectie van Quick Step-Alpha Vinyl aan. Remco Evenepoel, 6e in de Brabantse Pijl, verschijnt aan de start van zijn eerste Ardennenklassieker. Verder rekent The Wolfpack op Pieter Serry, neoprof Stan Van Tricht, Mauri Vansevenant, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. "We zakken met een sterk team af naar de Waalse Pijl", vertelt sportdirecteur Klaas Lodewyck. "Julian heeft begin deze maand in het Baskenland getoond dat hij een goede conditie heeft. Met hem als kopman hebben we veel vertrouwen dat we kunnen meestrijden voor een goed resultaat, net als in de voorbije edities." . Alaphilippe speerpunt van Quick Step-Alpha Vinyl Julian Alaphilippe wil woensdag de Waalse Pijl een vierde keer winnen, na zijn zeges in 2018, 2019 en 2021. Hij voert de selectie van Quick Step-Alpha Vinyl aan. Remco Evenepoel, 6e in de Brabantse Pijl, verschijnt aan de start van zijn eerste Ardennenklassieker. Verder rekent The Wolfpack op Pieter Serry, neoprof Stan Van Tricht, Mauri Vansevenant, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. "We zakken met een sterk team af naar de Waalse Pijl", vertelt sportdirecteur Klaas Lodewyck. "Julian heeft begin deze maand in het Baskenland getoond dat hij een goede conditie heeft. Met hem als kopman hebben we veel vertrouwen dat we kunnen meestrijden voor een goed resultaat, net als in de voorbije edities."