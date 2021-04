LIVE Waalse Pijl: Volgen debutanten Roglic en Pidcock het voorbeeld van Hirschi?

11:32 11 uur 32. Départ réel. Départ réel donné: wie aan de ontbijttafel plannen heeft gesmeed, mag die nu uitvoeren. . Départ réel Départ réel donné: wie aan de ontbijttafel plannen heeft gesmeed, mag die nu uitvoeren.

11:28 11 uur 28. Vader en zoon? Veel ogen zijn vandaag gericht op Alejandro Valverde, die zondagochtend een verjaardagstaart met liefst 41 kaarsjes krijgt. De nestor van dit peloton kan vandaag misschien wat tips geven aan Marco Brenner, met zijn 18 de jongste knaap van dit gezelschap. Toen Brenner in 2002 geboren werd, was Valverde al neoprof. 4 jaar later zou hij een eerste keer zegevieren in Hoei.

11:24 Een mix tussen basketbal en wielrennen: de renners werden "voorgesteld" in de Spirou Dôme. 11 uur 24. Een mix tussen basketbal en wielrennen: de renners werden "voorgesteld" in de Spirou Dôme

11:23 Zonder UAE. Rugnummers 1 tot 7 hebben we geschrapt. Dat betekent dat dit peloton 168 renners telt.

11:22 11 uur 22. Het vrouwenpeloton verkent intussen weer de Muur van Hoei, voor de mannen komt die eerste dagtaak na 130 kilometer op het bord.

11:22 11 uur 22. Mijn voorbereiding was door knieproblemen niet ideaal. Ik heb de Amstel niet gereden, maar dat was ook het oorspronkelijke plan. Ik start hier alleszins met heel veel ambitie. Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) was vorig jaar 2e.

11:20 En avant! 11 uur 20. En avant!

11:18 11 uur 18. Start! Onze kuiten zijn ingesmeerd, die van de renners normaliter ook. Het peloton begint aan het défilé van zo'n 9 kilometer.

11:17 11 uur 17 match begonnen Start



11:13 11 uur 13. We laten u bij Sporza natuurlijk niet op uw koershonger zitten. Op Eén en met livestream op onze kanalen kunt u nu kijken naar de finale bij de vrouwen.

11:13 11 uur 13. Waalse Pijl De sterren voor de Waalse Pijl: Roglic en Pidcock met kop en schouders

11:02 11 uur 02. Denken onze trouwe volgers ook nog aan hun wielermanager? Jullie hebben nog enkele minuten om Tadej Pogacar of Marc Hirschi als kopman te vervangen...

10:47 10 uur 47. Ik zie dit jaar niet echt een uitgesproken topfavoriet. Dat zou voor een geanimeerde koers kunnen zorgen. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal).

10:45 10 uur 45. Nog een halfuur tot de start en het coronanieuws uit het kamp van UAE overschaduwt toch een beetje de (beperkte) ceremonie in Charleroi. Ook Tadej Pogacar benadrukt op Twitter dat het (meer dan waarschijnlijk?) om een valspositief resultaat ging, dat nadien rechtgezet werd door 3 negatieve tests. Maar het reglement is onverbiddelijk, ook voor de winnaar van de Tour en zijn ploegmaats.

Ook Tadej Pogacar benadrukt op Twitter dat het (meer dan waarschijnlijk?) om een valspositief resultaat ging, dat nadien rechtgezet werd door 3 negatieve tests. Maar het reglement is onverbiddelijk, ook voor de winnaar van de Tour en zijn ploegmaats.

10:38 10 uur 38.

10:13 10 uur 13.

10:12 De ploegpresentatie is begonnen in Spirou, de thuishaven van basketbalclub Charleroi. Verschijnt UAE straks op het toneel? 10 uur 12.

09:50 09 uur 50. Vanuit Charleroi komt het onheilspellende gerucht dat UAE Emirates niet kan starten door een coronabesmetting in de ploeg. Het is wachten op bevestiging van het team of de organisatie, maar de deelname van onder meer Marc Hirschi en Tadej Pogacar is dus hoogst onzeker.