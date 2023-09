Remco Evenepoel imponeert op Xorret de Cati, Jumbo-Visma pakt de prijzen met Primoz Roglic en Sepp Kuss

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) heeft de mindere indruk van afgelopen donderdag weggeveegd met een indrukwekkende beklimming van Xorret de Cati. De Belgische kampioen regelde meesterlijk bergop, maar moest in de sprint na de top zijn meerdere erkennen in Primoz Roglic (Jumbo-Visma). De Sloveen won met zijn handelsmerk, ploegmakker Sepp Kuss is de nieuwe leider.