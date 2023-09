Remco Evenepoel blijft gefrustreerd achter na gemiste kans: "Wist niet dat ik voor de overwinning sprintte"

Een vloekende Remco Evenepoel voor de microfoon bij de aankomstinterviews.

De Belgische kampioen toonde vandaag dat hij helemaal hersteld is van het dipje in de etappe van eergisteren, maar greep wel naast een tweede dagzege.

"Ik wist niet dat we voor de overwinning sprintten", verklaarde hij achteraf. "Ik dacht dat de vlucht nog weg was. In de laatste kilometers zeiden ze ook niets meer in mijn oortje en hoorde ik niets meer door al het volk."

"Het is daarom dat ik mij zo lullig in het wiel van Roglic heb gezet in de laatste meters. Ik wilde gewoon als eerste de laatste bocht ingaan en zette zelfs niet aan om te sprinten."

De motivatie om deze etappe te winnen was aanvankelijk nochtans aanwezig. "Dit zijn mijn thuiswegen dus ik was heel gemotiveerd en het ging veel beter dan gisteren. Ik denk wel dat ik had kunnen winnen."

"Of ik nu boos ben op Klaas Lodewyck voor het gebrek aan communicatie? Ja, ik ga hem naar huis sturen", grapte Evenepoel wel al.