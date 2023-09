Vreugde bij Jumbo-Visma na zege en rode trui: "We hebben maar liefst 3 kopmannen nu"

Maar de Sloveen was zeker niet de enige die straalde bij Jumbo-Visma. Ploegmakker en meesterknecht Sepp Kuss mag morgen de rode trui aantrekken. "We hebben nu 3 leiders", lacht Roglic. "En misschien komt daar wel nog iemand bij."

Toch heeft Roglic onderweg wel wat afgezien. "De slotklim en de finish waren heel zwaar en het was mijn allereerste keer hier. Gelukkig had ik nog goede benen en kon ik het afmaken."

"Of ik vandaag mikte op de dagzege? Je hoopt natuurlijk altijd op het beste. En na het werk van mijn ploegmakkers had ik ook geen andere keuze, hé", grapte de Sloveen.

"Nu zijn we nog relaxter", vertelde Primoz Roglic dan ook na zijn overwinning. "Ik ben blij dat ik hersteld ben van mijn val en geniet heel hard van dit moment."

Roglic: "Ik was al ontspannen en nu nog meer"

Voor onze microfoon blikte Roglic nog een keer terug op wat al zijn 11e ritzege in 5 Vuelta's was.

"Maar het blijft mooi. Je weet nooit wanneer het je laatste is", zei de Sloveen met de glimlach.

"Het was moeilijk om nog sneller te gaan dan Evenepoel op de klim. Al had ik op het einde wel nog wat over om het af te maken."

"Allemaal dankzij onze jongens. Ze hebben fantastisch werk geleverd zodat we konden strijden om de ritzege."

Hoe kijkt Roglic vooruit op de strijd in het klassement de komende 2 weken?

"Ik was al ontspannen en nu nog meer. Ik heb al iets en we bekijken het dag per dag."