LIVE: Grote kopgroep met o.a. De Gendt, Bardet en Caruso kiest het ruime sop

clock 14:28 14 uur 28. Rodriguez virtueel bijna in het rood. Bij Arkéa-Samsic zullen ze hopen dat Groupama-FDJ de kloof niet binnen de perken kan houden. Met een voorsprong van 3'55" komt Cristian Rodriguez virtueel tot op 16 tellen van de rode trui van Lenny Martinez.

clock 14:22 14 uur 22. Nog één correctie bij de namen in de kopgroep: Groupama-FDJ heeft niemand mee, dus Lorenzo Germani mag u schrappen. In zijn plaats is Jesus Herrada wel vertegenwoordigd, waardoor Cofidis een duo vooraan heeft.

clock 14:19 Puerto de Tollos. Daar is het volgende knikje van de dag al met de Puerto de Tollos (3e categorie). Die meet 4,2 km aan 5,6%. De kopgroep begint er aan met een voorsprong van bijna 4 minuten. 14 uur 19. hill

clock 14:16 14 uur 16. Groupama-FDJ voert het peloton aan in dienst van rode trui Lenny Martinez. Zij houden de kloof op 2'30". De best geplaatste renner voorin is Cristian Rodriguez, op 4'01" van Martinez.

clock 14:12 14 uur 12. De 30 namen: Finn Fisher-Black (UAE) Jonathan Castroviejo (Ineos) Damiano Caruso & Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) Kenny Elissonde & Bauke Mollema (Lidl-Trek) Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) Ben Zwiehoff (Bora-Hansgrohe) Thomas De Gendt, Andreas Kron, Sylvain Moniquet & Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny) Diego Camargo & Julius van den Berg (EF-EasyPost) Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën) Welay Berhe & Callum Scotson (Jayco-AlUla) Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) Oier Lazkano & Nelson Oliveira (Movistar) Ruben Fernandez (Cofidis) Romain Bardet (DSM) Cristian Rodriguez (Arkéa-Samsic) Fabien Doubey & Paul Ourselin (TotalEnergies) Javier Romo & Vadim Pronskiy (Astana) Jose Diaz & Pelayo Sanchez (Burgos-BH) Joel Nicolau (Caja Rural)

clock 14:08 14 uur 08. Grote kopgroep van 30 is weg. Enkel Jumbo-Visma, Soudal-Quick Step, Groupama-FDJ en Alpecin-Deceuninck zijn niet vertegenwoordigd in de ruime kopgroep. Zij hebben 2'30" op het peloton, zo lijkt na 40 kilometer koers de juiste vlucht wel degelijk vertrokken.

clock 14:04 14 uur 04. Is de vlucht nu wel vertrokken? Thomas De Gendt en een vijftal anderen zien het gevaar en gaan op zoek naar de kop van de koers. Die rijdt wel al meer dan een minuut voor het peloton uit.

clock 14:00 14 uur . Na de top van de Vall d'Ebo volgt er maar een kort knikje naar beneden tot de weg weer begint te golven. In deze fase probeert een nieuwe groep aanvallers weg te raken. Het gaat om goed 20 man met onder meer Bardet, Caruso, Van Eetvelt, Moniquet en Kron.

clock 13:57 13 uur 57. Jesus Herrada pakt de 5 punten. De Spanjaard van Cofidis kwam als eerste boven op de berg van 2e categorie en schrijft 5 bergpunten bij. Andreas Kron pakt 3 stuks, Pelayo Sanchez 1 puntje.

clock 13:56 13 uur 56. Almeida zou weer goed en wel op de fiets zitten, terwijl de eerste renners vanuit het peloton de top bereiken van de Vall d'Ebo.

clock 13:54 Val Almeida. Er wordt een val van een trosje renners gemeld in het pak, met daarbij Joao Almeida. Hopelijk met geen al te grote gevolgen voor de Portugees. 13 uur 54. fall

clock 13:50 13 uur 50. Samentroeping . Met Rubio en Caruso roeren zich nog nieuwe kandidaten die mee willen zitten in de juiste ontsnapping. Op enkele kilometers van de top proberen zij naar de kopgroep te springen. In hun zog volgt echter het hele peloton, waardoor alles te herdoen is.

clock 13:46 13 uur 46. Van den Berg en Jousseaume hebben de rol moeten lossen vooraan, terwijl er nog een enkele renners naartoe proberen te knallen. Kron, Scotson en Romo slagen daar ook in. Zo hebben we weer 13 renners in de kopgroep.

clock 13:43 13 uur 43. Jumbo-Visma ment het peloton. De ploeg van Roglic, Vingegaard en Kuss wil de koers hard maken vanop de eerste klim van de dag, zo lijkt het. Zij rekenen Bernal weer in en komen tot op 30 seconden van de 12 koplopers.

clock 13:41 Een beeld van de kopgroep van 14, die ondertussen al herleid is tot 12 manschappen na het lossen van Lapeira. 13 uur 41.

clock 13:40 13 uur 40. Alles ligt op een zakdoek in de eerste kilometers van de Vall d'Ebo. Bernal probeert het nog eens op 20 seconden van de kopgroep, waar met Herregodts een eerste renner moet afhaken.

clock 13:39 13 uur 39. Bernal en Gesbert proberen de sprong te maken. Ook Ineos deed naast Arkéa-Samsic zijn duit in het zakje in het peloton, waarna Bernal en Gesbert het werk van hun ploegmaats proberen af te maken. Het duo probeert naar de kop van de koers te springen, maar wordt even snel alweer ingerekend door het peloton.

clock 13:37 Alto de Vall d'Ebo. Een beklimming van 2e categorie is het voorgerecht van de 3.600 hoogtemeters die nog te wachten liggen op de renners in de komende 145 kilometer. De Alto de Vall d'Ebo is een trainingsberg die veel renners bekend in de oren zal klinken. Met een lengte van 7,9 km aan 5,7% is deze vrij gelijkmatige klim niet de zwaarste kost van vandaag. 13 uur 37. mountain