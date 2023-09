De tijdritfiets van Evenepoel zit in een regenboogjasje, vandaag rijdt hij om 16.56 uur

Remco Evenepoel rijdt vandaag zijn eerste individuele tijdrit sinds hij wereldkampioen werd in Glasgow. En dus had zijn fiets een upgrade nodig. Het tijdritkanon van Evenepoel past nu helemaal bij zijn regenboogtrui. Geslaagd?

06 uur 22. Regenboogfiets voor Remco. Remco Evenepoel rijdt vandaag zijn eerste individuele tijdrit sinds hij wereldkampioen werd in Glasgow. En dus had zijn fiets een upgrade nodig. Het tijdritkanon van Evenepoel past nu helemaal bij zijn regenboogtrui. Geslaagd? .

Remco Evenepoel is de nummer 4 in het klassement. Hij gaat om 16.56 u van start. Dat doet hij in zijn wereldkampioenentrui. Evenepoel is geen leider in een nevenklassement en moet dus geen tijdritpak van de organisatie aantrekken.

10 uur 23. Ik sluit de eerste week af zonder witte trui of bollentrui. Zo kan ik de tijdrit in mijn regenboogtrui rijden. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

10 uur 22. Vlakke tijdrit in Valladolid. De 10e etappe is de enige en meteen de laatste individuele tijdrit in de Vuelta. In Valladolid wacht een opdracht van 25,8 kilometer. Het is een overwegend vlakke chrono. Vorig jaar haalde Remco Evenepoel snoeihard uit in Alicante. Kan hij als wereldkampioen tijdrijden ook dinsdagnamiddag uithalen? .