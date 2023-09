Remco Evenepoel heeft "dubbel gevoel": "Niet mijn beste dag, ik moet tevreden zijn"

"Ik had na 10 minuten even een minder moment"

Geen ritwinst, wel een bonus op zijn concurrentie. Welk gevoel overheerst dan bij Remco Evenepoel? "Het is een dubbel gevoel", zei hij tijdens zijn cooling down op de rollen.

"Ik had niet mijn beste dag", gaf hij meteen toe. "Na 10 minuten had ik even een moeilijk moment en daar heb ik deze tijdrit verloren, denk ik."

"Daarna hield ik min of meer gelijke tred met Filippo Ganna en liep ik uit op de rest. Ik moet gewoon tevreden zijn."

"Of ik een verklaring heb voor dat mindere moment? We hebben al 9 dagen hard gekoerst, Ganna heeft zich min of meer 9 dagen kunnen sparen. Met dezelfde manier van koersen had ik misschien kunnen winnen, maar daar steek ik het niet op."

"Dit is een grote ronde, dat is anders dan een eendagstijdrit. De ene renner is meer vermoeid dan de andere. 16" op iemand die een patent heeft op zo'n tijdrit, dat is niet slecht. En zeker niet terwijl ik niet mijn beste dag had."