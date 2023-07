Sprinten op een autocircuit: scoort Jasper Philipsen een 2 op 2?

start in Dax: om 13.10 uur - finish in Nogaro: rond 17.15 uur De uitzending op VRT1 begint om 14.20 uur. Renaat Schotte en José De Cauwer zijn uw gidsen. Op Radio 1 luistert u vanaf 13 uur naar Christophe Vandegoor en Sven Nys.

07 uur 15. Live op Sporza. start in Dax: om 13.10 uur - finish in Nogaro: rond 17.15 uur De uitzending op VRT1 begint om 14.20 uur. Renaat Schotte en José De Cauwer zijn uw gidsen. Op Radio 1 luistert u vanaf 13 uur naar Christophe Vandegoor en Sven Nys. .

07 uur . Rit 4: sprinten op het Circuit Paul Armagnac. Gisteren heeft Jasper Philipsen de eerste sprintkamp in deze Tour gewonnen. Vandaag volgt een tweede kans voor de snelle mannen. In de rit tussen Dax en Nogaro, in het zuiden van Frankrijk, moeten de renners 182 km overbruggen. De laatste 3 km staan geprogrammeerd op een autocircuit. De aankomststrook is er een van 800 meter, die licht omhoog loopt. Eddy Merckx kent het Circuit Paul Armagnac. Hij won er in 1974 het Criterium der Azen, een dernykoers. Freddy Maertens werd tweede. .