LIVESTREAM Tour: O'Connor gaat alleen op zoek naar ritwinst in Tignes

17:22 17 uur 22. De mannetjes van Pogacar lijken nu toch opgerookt. En opvallend: Thomas herrijst en kan Carapaz in deze fase nog bijstaan. . De mannetjes van Pogacar lijken nu toch opgerookt. En opvallend: Thomas herrijst en kan Carapaz in deze fase nog bijstaan.

17:22 17 uur 22. Ineos wil Pogacar in het geel houden. In het peloton neemt Ineos over. Zij gunnen UAE geen rustmoment, want de schalkse maats van Pogacar leken het geel aan O'Connor te schenken. Of broedt Carapaz toch nog op een plan? . Ineos wil Pogacar in het geel houden In het peloton neemt Ineos over. Zij gunnen UAE geen rustmoment, want de schalkse maats van Pogacar leken het geel aan O'Connor te schenken. Of broedt Carapaz toch nog op een plan?

17:20 17 uur 20. Ben O'Connor kiest zijn locaties wel uit. Vorig jaar won hij in Madonna di Campiglio in de Giro, nu wacht Tignes. Hij is de eerste Australiër sinds Simon Gerrans in 2008 die een bergrit wint in de Tour. . Ben O'Connor kiest zijn locaties wel uit. Vorig jaar won hij in Madonna di Campiglio in de Giro, nu wacht Tignes. Hij is de eerste Australiër sinds Simon Gerrans in 2008 die een bergrit wint in de Tour.

17:17 17 uur 17. O'Connor kan straks alleszins rekenen op bonificatieseconden en die zijn in principe niet meer weggelegd voor Pogacar. Nog eens herhalen: 8'13" was zijn achterstand vanmorgen. . O'Connor kan straks alleszins rekenen op bonificatieseconden en die zijn in principe niet meer weggelegd voor Pogacar. Nog eens herhalen: 8'13" was zijn achterstand vanmorgen.

17:16 17 uur 16. Terwijl we op de zwaarste pentes zitten, dooft het kaarsje van Higuita nog wat meer uit. Quintana wipt hem voorbij. En de chrono rechtsboven kantelt steeds meer richting het gele voordeel van O'Connor. . Terwijl we op de zwaarste pentes zitten, dooft het kaarsje van Higuita nog wat meer uit. Quintana wipt hem voorbij. En de chrono rechtsboven kantelt steeds meer richting het gele voordeel van O'Connor.

17:13 17 uur 13. Wat een prestatie van O'Connor. Hij heeft de Colombiaanse pocketklimmers in geen tijd op minuten gezet. Renaat Schotte op de motor. Wat een prestatie van O'Connor. Hij heeft de Colombiaanse pocketklimmers in geen tijd op minuten gezet. Renaat Schotte op de motor

17:12 Tijdsverschil. O'Connor heeft de gele hoop misschien nog niet helemaal opgeborgen. Hij blijft zwemmen op 24 seconden in het virtuele klassement. . 17 uur 12. Tijdsverschil O'Connor heeft de gele hoop misschien nog niet helemaal opgeborgen. Hij blijft zwemmen op 24 seconden in het virtuele klassement.

17:10 17 uur 10. Nog 10 kilometer. Over 8 kilometer zijn we boven. AG2R-Citroën rekent zich rijk. Tot nu toe werden de prijzen verdeeld onder Deceuninck-Quick Step (3), Alpecin-Fenix (2), Bahrein-Victorious (2) en UAE (1). . Nog 10 kilometer Over 8 kilometer zijn we boven. AG2R-Citroën rekent zich rijk. Tot nu toe werden de prijzen verdeeld onder Deceuninck-Quick Step (3), Alpecin-Fenix (2), Bahrein-Victorious (2) en UAE (1).

17:09 17 uur 09. Wat moeten we voorlopig onthouden van het gedrag van de favorieten? Niets, want we kijken al uren naar gewapende vrede. De ploeg van de leider is oppermachtig en de rest heeft wellicht geen zin om nog eens op een counter getrakteerd te worden en zo helemaal een uppercut te incasseren. . Wat moeten we voorlopig onthouden van het gedrag van de favorieten? Niets, want we kijken al uren naar gewapende vrede. De ploeg van de leider is oppermachtig en de rest heeft wellicht geen zin om nog eens op een counter getrakteerd te worden en zo helemaal een uppercut te incasseren.

17:05 17 uur 05. Het tempo van O'Connor is strak, UAE mildert min of meer. Dat zorgt voor een kloof van 7'14". Voor het geel is dat een minuut te weinig. En het Colombiaanse gevaar, horen we u denken? Dat bestaat niet meer. Higuita krijgt al een oplawaai van 1'41". . Het tempo van O'Connor is strak, UAE mildert min of meer. Dat zorgt voor een kloof van 7'14". Voor het geel is dat een minuut te weinig. En het Colombiaanse gevaar, horen we u denken? Dat bestaat niet meer. Higuita krijgt al een oplawaai van 1'41".

17:03 17 uur 03. Op de snelweg naar Tignes trapt O'Connor keihard door. Het pleit is beslecht. . Op de snelweg naar Tignes trapt O'Connor keihard door. Het pleit is beslecht.

17:03 Stuyven zit nog in de groep van de gele trui. 17 uur 03. Stuyven zit nog in de groep van de gele trui

17:02 17 uur 02. Wie zit nog in de buurt van de gele trui? Rui Costa, Davide Formolo, Rafal Majka (UAE), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Geraint Thomas, Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Enric Mas (Movistar), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Wilco Kelderman, (Bora-Hansgrohe), David Gaudu, Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Rigoberto Uran, Jonas Rutsch (EF), Benoît Cosnefroy, Aurélien Paret Peintre (AG2R-Citröen), Pello Bilbao, Dylan Teuns (Bahrein-Victorious), Aleksej Loetsenko, Ion Izagirre (Astana-PremierTech). . Wie zit nog in de buurt van de gele trui? Rui Costa, Davide Formolo, Rafal Majka (UAE), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Geraint Thomas, Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Enric Mas (Movistar), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Wilco Kelderman, (Bora-Hansgrohe), David Gaudu, Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Rigoberto Uran, Jonas Rutsch (EF), Benoît Cosnefroy, Aurélien Paret Peintre (AG2R-Citröen), Pello Bilbao, Dylan Teuns (Bahrein-Victorious), Aleksej Loetsenko, Ion Izagirre (Astana-PremierTech).

17:00 17 uur . In geen tijd zet O'Connor Higuita op meer dan een halve minuut. De Australiër neemt nog een gelletje tot zich. Zonder inzinking vullen we zijn naam in. . In geen tijd zet O'Connor Higuita op meer dan een halve minuut. De Australiër neemt nog een gelletje tot zich. Zonder inzinking vullen we zijn naam in.

16:57 16 uur 57. Is het beslist? Uit de achtergrond zie ik niemand terugkomen. . José De Cauwer. Is het beslist? Uit de achtergrond zie ik niemand terugkomen. José De Cauwer

16:57 16 uur 57. O'Connor lost Higuita en gaat solo. O'Connor lost Higuita en gaat solo

16:56 16 uur 56. Nog 17 kilometer: O'Connor solo. Colombia gaat een beetje huilen: O'Connor zet nu ook Higuita voor het blok. Op deze versnelling zit veel snee. . Nog 17 kilometer: O'Connor solo Colombia gaat een beetje huilen: O'Connor zet nu ook Higuita voor het blok. Op deze versnelling zit veel snee.

16:55 16 uur 55. Het elitegroepje rond Pogacar is zeer beperkt, maar daar wordt rugnummer 47 nog gemeld. Dat is Jasper Stuyven, terwijl die nooit in de ontsnappingen werd geciteerd. . Het elitegroepje rond Pogacar is zeer beperkt, maar daar wordt rugnummer 47 nog gemeld. Dat is Jasper Stuyven, terwijl die nooit in de ontsnappingen werd geciteerd.

16:54 16 uur 54. In het peloton is niets gebeurd, maar wat overblijft, is een habbekrats. Dylan Teuns kan er de schade opmeten, want na zijn aanvalswerk wordt hij nu ingerekend. . In het peloton is niets gebeurd, maar wat overblijft, is een habbekrats. Dylan Teuns kan er de schade opmeten, want na zijn aanvalswerk wordt hij nu ingerekend.