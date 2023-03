LIVE Tirreno-Adriatico: Ongevaarlijke kopgroep, Van der Poel: "Finale wordt kantje boord"

clock 13:20 We worden een beetje jaloers op onze man in Italië. 13 uur 20. We worden een beetje jaloers op onze man in Italië.

clock 13:17 13 uur 17. Het is Jumbo-Visma dat het peloton op sleeptouw neemt. Al moet je wel met een vergrootglas zoeken naar iemand die kan knechten. Dat moet dan maar Koen Bouwman zijn voor Dylan van Baarle, Attila Valter, Tiesj Benoot, Wilco Kelderman, Primoz Roglic en Wout van Aert hun duit in het zakje doen. . Het is Jumbo-Visma dat het peloton op sleeptouw neemt. Al moet je wel met een vergrootglas zoeken naar iemand die kan knechten. Dat moet dan maar Koen Bouwman zijn voor Dylan van Baarle, Attila Valter, Tiesj Benoot, Wilco Kelderman, Primoz Roglic en Wout van Aert hun duit in het zakje doen.

clock 13:13 13 uur 13. Een echt keerpunt hebben we niet in dit traject, maar we zijn wel halfweg. Het is vooral aftellen tot het bord van de laatste 50 kilometer. Dan kunnen we koersen in de lus rond Tortoreto. . Een echt keerpunt hebben we niet in dit traject, maar we zijn wel halfweg. Het is vooral aftellen tot het bord van de laatste 50 kilometer. Dan kunnen we koersen in de lus rond Tortoreto.

clock 13:12 13 uur 12. De top 10. 1. Filippo Ganna 2. Lennard Kämna op 28" 3. Magnus Sheffield op 30" 4. Brandon McNulty op 34" 5. Thymen Arensman op 39" 6. Joao Almeida op 41" 7. Andreas Leknessund op 41" 8. Casper Pedersen op 47" 9. Wilco Kelderman op 48" 10. Aleksej Loetsenko op 48" . De top 10 1. Filippo Ganna 2. Lennard Kämna op 28" 3. Magnus Sheffield op 30" 4. Brandon McNulty op 34" 5. Thymen Arensman op 39" 6. Joao Almeida op 41" 7. Andreas Leknessund op 41" 8. Casper Pedersen op 47" 9. Wilco Kelderman op 48" 10. Aleksej Loetsenko op 48"

clock 13:07 13 uur 07. Als 2e in de stand zit ik een zetel. Ik mik dit jaar op de Giro en dan is deze Tirreno-Adriatico een belangrijke waardemeter. . Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). Als 2e in de stand zit ik een zetel. Ik mik dit jaar op de Giro en dan is deze Tirreno-Adriatico een belangrijke waardemeter. Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe)

clock 13:05 13 uur 05. Tiesj Benoot heeft in deze Tirreno zijn zinnen gezet op een goed klassement.

clock 12:59 12 uur 59. Op Eén serveren we vanmiddag weer een portie koers met een rechtstreeks verslag van Parijs-Nice. De uitzending gaat vandaag en morgen rond 15.20 u van start, maar in het weekend moet u al meteen na Het Journaal (rond 13.30 u) inschakelen voor de cruciale weekendritten. . Op Eén serveren we vanmiddag weer een portie koers met een rechtstreeks verslag van Parijs-Nice. De uitzending gaat vandaag en morgen rond 15.20 u van start, maar in het weekend moet u al meteen na Het Journaal (rond 13.30 u) inschakelen voor de cruciale weekendritten.

clock 12:55 12 uur 55. Alpecin-Deceuninck moest tot gisteren wachten op zijn eerste zege van het seizoen. Alle WorldTour-ploegen hebben nu champagne gedronken. De meeste flessen werden al gekraakt bij Soudal-Quick Step en UAE, koplopers met 12 overwinningen. Daarna volgen EF-EasyPost (10), Ineos Grenadiers (8) en Jumbo-Visma (8). . Alpecin-Deceuninck moest tot gisteren wachten op zijn eerste zege van het seizoen. Alle WorldTour-ploegen hebben nu champagne gedronken. De meeste flessen werden al gekraakt bij Soudal-Quick Step en UAE, koplopers met 12 overwinningen. Daarna volgen EF-EasyPost (10), Ineos Grenadiers (8) en Jumbo-Visma (8).

clock 12:49 12 uur 49. Welke tactiek hanteren ze straks bij Bahrain Victorious? Mikel Landa en Damiano Caruso zijn op papier de uithangborden, maar het duo wordt er niet jonger op en is ook niet altijd even betrouwbaar. De gier in Santiago Buitrago is klaar om toe te slaan. De jonge Colombiaan won vorig jaar al een rit in de Giro en is goed aan het seizoen begonnen met een 3e plaats in de Saudi Tour en de Ruta del Sol. . Welke tactiek hanteren ze straks bij Bahrain Victorious? Mikel Landa en Damiano Caruso zijn op papier de uithangborden, maar het duo wordt er niet jonger op en is ook niet altijd even betrouwbaar. De gier in Santiago Buitrago is klaar om toe te slaan. De jonge Colombiaan won vorig jaar al een rit in de Giro en is goed aan het seizoen begonnen met een 3e plaats in de Saudi Tour en de Ruta del Sol.

clock 12:47 3'30". Alles onder controle, hoor je het peloton luidop denken. Ze bevriezen de achterstand op 3'30". . 12 uur 47. time difference 3'30" Alles onder controle, hoor je het peloton luidop denken. Ze bevriezen de achterstand op 3'30".

clock 12:40 12 uur 40. Biniam Girmay: "Ik ben tot dusver tevreden". Biniam Girmay: "Ik ben tot dusver tevreden"

clock 12:39 12 uur 39. 1 keer dat klimmetje is oké, maar 3 keer... Het is toch wat steil voor mij. . Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty). 1 keer dat klimmetje is oké, maar 3 keer... Het is toch wat steil voor mij. Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty)

clock 12:37 12 uur 37. Gisteren waren er overigens toch enkele breuken in het peloton. Zo verloren onder meer Julian Alaphilippe, Michal Kwiatkowski en Lorenzo Fortunato de voeling met de groep. Mochten zij op een goed klassement gemikt hebben, dan zijn die aspiraties weg. . Gisteren waren er overigens toch enkele breuken in het peloton. Zo verloren onder meer Julian Alaphilippe, Michal Kwiatkowski en Lorenzo Fortunato de voeling met de groep. Mochten zij op een goed klassement gemikt hebben, dan zijn die aspiraties weg.

clock 12:33 12 uur 33. Met de kopgroep hebben we het dak van deze etappe stilaan bereikt. Er staat hen nu een lange sectie in dalende lijn te wachten. . Met de kopgroep hebben we het dak van deze etappe stilaan bereikt. Er staat hen nu een lange sectie in dalende lijn te wachten.

clock 12:30 12 uur 30. In de Giro van 2020 fungeerde Tortoreto als aankomstplaats. Peter Sagan was er ritwinnaar en dan zou je dezelfde finish als vandaag verwachten, maar de finale was geen blauwdruk. Sagan won die dag overigens vanuit een ontsnapping. . In de Giro van 2020 fungeerde Tortoreto als aankomstplaats. Peter Sagan was er ritwinnaar en dan zou je dezelfde finish als vandaag verwachten, maar de finale was geen blauwdruk. Sagan won die dag overigens vanuit een ontsnapping.

clock 12:28 12 uur 28. Vooral de ploeg van de leider kan straks goochelen. Filippo Ganna is de kapitein, maar met Magnus Sheffield en Thymen Arensman hebben ze nog 2 pionnen in de voorlopige top 5 van de stand. Lennard Kämna en Brandon McNulty zijn de sneetjes kaas en ham in de Britse sandwich. . Vooral de ploeg van de leider kan straks goochelen. Filippo Ganna is de kapitein, maar met Magnus Sheffield en Thymen Arensman hebben ze nog 2 pionnen in de voorlopige top 5 van de stand. Lennard Kämna en Brandon McNulty zijn de sneetjes kaas en ham in de Britse sandwich.

clock 12:23 12 uur 23. De eerste startrij met Bais, Philipsen, Ganna en Sheffield.

clock 12:20 3'32". Gisteren plaatste het peloton al een vroege tussenversnelling en werd de kopgroep snel gegrepen. Ook nu keldert de voorsprong zienderogen. . 12 uur 20. time difference 3'32" Gisteren plaatste het peloton al een vroege tussenversnelling en werd de kopgroep snel gegrepen. Ook nu keldert de voorsprong zienderogen.

clock 12:14 12 uur 14. In de laars wachten ze overigens al 10 jaar op een Italiaanse eindwinnaar. Vincenzo Nibali was de laatste thuisrijder met de tandentrofee in 2013. . In de laars wachten ze overigens al 10 jaar op een Italiaanse eindwinnaar. Vincenzo Nibali was de laatste thuisrijder met de tandentrofee in 2013.