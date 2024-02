Soudal-Quick Step rekent op kopman Alaphilippe in Strade Bianche: "Een van de mooiste koersen van het jaar"

De winnaar van 2019 is ook dit jaar weer de kopman van Soudal-Quick Step. Julian Alaphilippe zal zaterdag de nummer 1 zijn in het team van Patrick Lefevere.



De Fransman krijgt de steun van Kasper Asgreen, in 2022 nog goed voor de 3e plaats op de Piazza del Campo. Ook de Franse neoprofs Antoine Huby en Paul Magnier zijn van de partij. Die laatste won dit seizoen al 2 koersen.



De Belgen Pieter Serry en Mauri Vansevenant en de Tsjech Josef Cerny vervolledigen de selectie van Soudal-Quick Step.



"Het parcours is gewijzigd en zal zwaarder zijn dan voorheen, maar we hopen op een goed resultaat", zegt ploegleider Davide Bramati. "We zijn heel gemotiveerd voor een van de mooiste koersen van het jaar."