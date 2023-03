Strade Bianche: Soudal-Quick Step met Alaphilippe en 3 Belgen, ook wielermanagerkoopje koerst mee

clock 15:07 15 uur 07.

Soudal-Quick Step met Alaphilippe en 3 Belgen. Soudal Quick-Step trekt met Julian Alaphilippe naar Toscane. De voormalige wereldkampioen won Strade Bianche in 2019, meteen bij zijn debuut. Naast de Fransman lijnt de Belgische formatie ook Dries Devenyns, Pieter Serry en Mauri Vansevenant op. De Italianen Andrea Bagioli en Davide Ballerini en de Deen Casper Pedersen vervolledigen de selectie. "We hebben meerdere renners in onze selectie die hier iets kunnen neerzetten", vertelt ploegleider Davide Bramati. "We hebben er dus vertrouwen in dat een goed resultaat tot de mogelijkheden behoort."

13e Strade voor Greg Van Avermaet. De feeërieke koers in Toscane is aan haar 17e editie toe. Greg Van Avermaet (37) doet voor de 13e keer mee. Dat kan geen enkele andere renner zaterdag zeggen. Daniel Oss (36) zit aan 12 deelnames. Maar liefst 8 keer haalde Van Avermaet de top 10 in Siena, in 2015 en 2017 finishte hij als tweede. Van Avermaet is de enige Belg bij AG2R-Citroën. Stan Dewulf of Oliver Naesen maken geen deel uit van de selectie.

Ex-winnaar Stybar samen met wielermanagerkoopje. Jayco-AlUla speelt zaterdag Zdenek Stybar (37) uit. De sympathieke Tsjech won de Strade in 2015, voor Greg Van Avermaet en Alejandro Valverde. "Vanaf de eerste verkenning ben ik verliefd op deze koers", vertelt Stybar, die de voorbije dagen wat ziekjes was. "Daarom weet ik niet hoe het met mijn conditie zit, maar ik geef sowieso alles." Naast Stybar rekent de Australische ploeg ook op de Italianan Zana en De Marchi. De Sporza-wielermanagers onder u zullen uitkijken naar de prestatie van Felix Engelhardt. De jonge Duitser tikt u op de kop voor slechts 1 miljoen in ons fantasyspel.

TotalEnergies met Oss, Cras en Sagan. De Franse ploeg TotalEnergies stelt zaterdag Peter Sagan op. In 2013 en 2014 reed de voormalige wereldkampioen naar de 2e plaats, maar een nieuwe podiumplaats in Siena zou ons verbazen. Misschien kan Daniel Oss verrassen? De Italiaan mag zich vicewereldkampioen gravel noemen. Ook Steff Crass maakt zaterdag deel uit van de Strade-ploeg. De 27-jarige Kempenzoon rijdt zijn tweede koers voor TotalEnergies, na de Ronde van San Juan.

