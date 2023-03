Gemiste kans voor Benoot, die "benen had om te winnen"? "Het is geen Play Station-spelletje, hé"

De Strade Bianche van 2023 wordt bij Jumbo-Visma geklasseerd als "een gemiste kans".

De Nederlandse ploeg heeft met Tiesj Benoot (3e) en Attila Valter (5e) opnieuw als enige twee man in de top 5, maar deze keer staat er geen gele man op het hoogste schavot. "Ik had nochtans de benen om te winnen vandaag", erkende een ontgoochelde Tiesj Benoot de gemiste kans.

Die ontgoocheling hebben de Jumbo-Visma'ers vooral aan zichzelf te danken. In het openingsweekend maakte het gele blok nog indruk met hun uitstekende ploegenspel, maar die samenwerking was vandaag bij momenten ver te zoeken.

Benoot had in de achtervolging op triomfator Pidcock nochtans als enige een extra ploegmaat bij zich, maar Valter cijferde zich in de jacht op de Brit allerminst weg voor zijn kopman.

"We hebben inderdaad niet goed samengewerkt in de achtervolging. Dat is voor een groot deel ook mijn fout. Ik had meer moeten werken voor mijn sterke kopman Tiesj", sloeg Valter mea culpa.