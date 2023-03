Tom Pidcock rondt formidabel nummertje af in zenuwslopende Strade Bianche, Tiesj Benoot is 3e

De Brit Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) heeft zijn eerste grote vis in het voorjaar te pakken. Een groepje met Tiesj Benoot bleef lange tijd in de nek hijgen van de voormalige wereldkampioen veldrijden, die solo was vertrokken op 23 kilometer van de streep. Benoot eindigde 3e, topfavoriet Van der Poel kwam niet in het stuk voor.