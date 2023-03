Karl en José genoten van Pidcock in Strade Bianche: "Veel renners en ploegen zullen twijfelen aan zichzelf"

Vannieuwkerke: "We dachten dat we vorig jaar een groot nummer hadden gezien met de solo van Pogacar. Maar was dit nummer niet nóg groter? Want de druk van achteren uit voor Tom Pidcock was immens."

De Cauwer: "De druk was inderdaad groter. En Pogacar als renner vorig jaar schat je hoger in dan Pidcock dit jaar."

"Wat Pidcock vandaag heeft gedaan, is iets dat bijna altijd mislukt. Er is ook zoveel aan vooraf gegaan waardoor het nog indrukwekkender is dan vorig jaar."

Vannieuwkerke: "Pidcock zei het ook zelf dat hij op een bepaald moment dacht dat hij het verbrod had. Ze kwamen op minder dan 10 seconden, maar toch bleef hij gaan."

De Cauwer: "Achter hem gebeurde dan ook wat Pidcock hoopte: er was geen cohesie bij de achtervolgers. De ene nam eens een beetje voorsprong, daarna ging de ander."