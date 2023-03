LIVE Strade Bianche: Mannen beginnen er om 11.40 u aan, aangenaam weer in Siena

Tom Pidcock is er zaterdag voor de tweede keer bij op de grindstroken in Italië. In 2021 reed hij voor het eerst de Strade Bianche. Vorig jaar werd hij net voor de wedstrijd ziek.

"Ik kijk er naar uit om samen met mijn ploeg te koersen. Het is altijd fijn als Kwiatkowksi er bij is, hij heeft veel ervaring (winnaar in 2017). We starten met een sterke ploeg en in deze koers is het handig om sterke jongens achter de hand te hebben in het geval er iets gebeurt."

"Er zijn een paar sleutelsectoren waar je vooraan moet zitten. Dat weet iedereen. Maar je kan bepaalde plannen vooraf maken en dat is gemakkelijk om te doen."

"Eens in koers wordt alles snel duidelijk en zodra je in de finale bent, moet je gewoon mee koersen. Deze koersen wijzen meestal zichzelf uit. Ik kijk hier enorm naar uit, dit is een van mijn favoriete koersen van het jaar. Ik kan niet wachten om te starten."