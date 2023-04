Lotto-Dstny rekent op Caleb Ewan in Scheldeprijs: "Hij mag zijn snelle benen tonen"

clock 09:06

09 uur 06. Lotto-Dstny mikt op "snelle benen" van Caleb Ewan. Bij Lotto-Dstny rekenen ze in het sprintersfestival van de Scheldeprijs uiteraard op Caleb Ewan. De Australiër won al eens in 2020 en hoopt ook in de 111e editie zijn kans te grijpen. Met onder meer Jasper De Buyst, Liam Slock en Jacopo Guarnieri krijgt hij harde werkers mee in steun. "Het lijkt erop dat de wind minder een rol zal spelen, dus dat werkt in ons voordeel", zegt ploegleider Allan Davis. "We mikken op een sprint met Caleb Ewan, die zijn snelle benen kan tonen." "We willen het momentum van de klassiekers vasthouden en voortbouwen op het succes van de voorbije weken. De klassiekers gaan goed en we willen die positieve trend voortzetten." .