Thijs Zonneveld zag Mathieu van der Poel trainen in de Scheldeprijs: "Indrukwekkend"

De werkdag van Thijs Zonneveld is nog niet gestopt na de finish in Schoten. Hij moet straks nog een bijdrage tikken voor de Nederlandse krant en heeft alleszins voldoende inspiratie opgedaan.

Al was het een saaie koers, niet? "In het peloton valt dat wel mee, je kunt bijpraten", vertelde hij na de Scheldeprijs.

"Veel renners voelden de Ronde van zondag nog in hun benen, maar het was ook leuk om te zien hoe bepaalde ploegen zoals Alpecin-Deceuninck zo dominant reden. Ze fietsten met een missie, Jasper (Philipsen) won niet voor niets."

En ook Mathieu van der Poel deed zijn duit in het zakje in de lead-out. "Ik zag hem af en toe trainen langs het peloton."

"Hij ging dan iets ophalen en keerde terug. Dat was heel indrukwekkend. Wij gingen even op de kant en hij kwam langs ons brommeren. Hij is wel in orde, hoor."