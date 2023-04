Jasper Philipsen blijft koelbloedig en is de snelste sprinter in de Scheldeprijs

De 111e editie van de Scheldeprijs in een notendop

Jasper Philipsen wint zijn 2e Scheldeprijs na meesterschap in de sprint

"Dit is een van de saaiste edities van de Scheldeprijs sinds ik op de motor zit", zei Renaat Schotte halverwege de 111e editie.



Hij had geen ongelijk, want door de lentezon en het gebrek aan wind werd alle hoop op een waaierslag in Zeeland snel weggenomen.



7 renners, met daarbij de Belgen Cériel Desal en Ruben Apers, konden net voor het binnenrijden van de tunnel onder de Westerschelde het peloton schaak zetten.



Schaak, maar absoluut niet schaakmat. De sprintersploegen lieten de voorsprong maximaal boven de 3 minuten uitkomen. Door het betere werk van de rekenmeesters in het peloton werden de laatste vluchters pas op 3 kilometer van het einde ingerekend.



Zowat alle ploegen zaten nog fris en dus werd er stevig met de krachten gesmeten in de slotfase. Mathieu van der Poel legde er in dienst van Jasper Philipsen nog een stevige laag op met het oog op Parijs-Roubaix.



Samen met Lotto-Dstny maakte Alpecin-Deceuninck de meeste indruk in de sprintvoorbereiding. Jasper De Buyst trok aan voor Caleb Ewan, maar die zat te ver. Jasper Philipsen kon wel uit het wiel van zijn lood Jonas Rickaert komen.



Philipsen kon nog even schuilen in de rug van Edward Theuns, om vervolgens met een tweede versnelling iedereen naar huis te blazen.