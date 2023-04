Jasper Philipsen: "Superbelangrijke zege, want dit is een van de koersen van het jaar voor een sprinter"

Het leek een makkelijke zege, maar de benen van Jasper Philipsen zeiden ongetwijfeld iets anders. "Het is nooit makkelijk, maar de ploeg heeft het zo makkelijk mogelijk gemaakt."

"Het was heel mooi om te zien dat ze van zo ver het initiatief namen. Ik dacht dat het vrij ambitieus was, maar we konden het nog net rekken tot de finish."

"Mathieu (van der Poel) deed nog een enorm lange beurt. Zoiets kan hij alleen. En dan was er op het einde de ervaring van Ramon (Sinkeldam) en Jonas (Rickaert). Zij maken het vrij comfortabel in de hectiek."

"Voor mij is deze zege superbelangrijk. Als sprinter is dit een van dé wedstrijden van het jaar. Ik schrijf deze dan ook hoog aan."

Zondag sluit Philipsen zijn voorjaar af met Parijs-Roubaix, een koers die hem in de jeugd bijzonder goed lag. "We zien zondag wel wat er gebeurt. Mathieu is sowieso supergoed. We proberen hem naar de zege te leiden."