Renners leggen, naar wens van familie Mäder, laatste 30 kilometer van etappe af onder neutralisatie

clock 13:34 13 uur 34. Groot verdriet bij de landgenoten van Mäder.

clock 13:22 13 uur 22. Een aangedane Evenepoel.

clock 13:17 13 uur 17. Eerbetoon. De etappe van vandaag wordt geneutraliseerd. De renners stappen nu op de ploegbussen en leggen straks de laatste 30 kilometer van de rit af onder neutralisatie. Dat was de wens van de familie van Mäder. . Eerbetoon De etappe van vandaag wordt geneutraliseerd. De renners stappen nu op de ploegbussen en leggen straks de laatste 30 kilometer van de rit af onder neutralisatie. Dat was de wens van de familie van Mäder.

clock 13:01 13 uur 01. Reactie Bahrein-Victorious. "Ondanks de beste inspanningen van de fenomenale staf in het ziekenhuis van Chur redde Gino het niet in zijn laatste en grootste uitdaging. Om 11.30 uur namen we afscheid van een van de stralende lichten van ons team." Teamdirecteur Milan Erzen: "We zijn kapot door het verlies van onze uitzonderlijke renner. Niet alleen was hij extreem getalenteerd op de fiets, maar hij was ook een geweldige persoon ernaast." . Reactie Bahrein-Victorious "Ondanks de beste inspanningen van de fenomenale staf in het ziekenhuis van Chur redde Gino het niet in zijn laatste en grootste uitdaging. Om 11.30 uur namen we afscheid van een van de stralende lichten van ons team."

clock 12:58 12 uur 58. De start van de rit werd vanochtend, door een rotslawine nabij de oorspronkelijke startlocatie, verplaatst naar de stad Chur. Uitgerekend daar is Mäder vanmiddag overleden. . De start van de rit werd vanochtend, door een rotslawine nabij de oorspronkelijke startlocatie, verplaatst naar de stad Chur. Uitgerekend daar is Mäder vanmiddag overleden.

clock 12:55 12 uur 55. De verslagenheid bij Bahrein-Victorious is enorm.

clock 12:49 12 uur 49. De organisatie van de Ronde van Zwitserland heeft aangekondigd dat de rit van vandaag tot nader order uitgesteld wordt. . De organisatie van de Ronde van Zwitserland heeft aangekondigd dat de rit van vandaag tot nader order uitgesteld wordt.

clock 12:35 12 uur 35.

clock 12:32 12 uur 32.

clock 12:31 12 uur 31. Gino Mäder kwam gisteren zwaar ten val in de afdaling van de Albulapas. Vandaag meldt zijn team dat de 26-jarige renner jammer genoeg overleden is. . Gino Mäder kwam gisteren zwaar ten val in de afdaling van de Albulapas. Vandaag meldt zijn team dat de 26-jarige renner jammer genoeg overleden is.

clock 12:31 12 uur 31. Ronde van Zwitserland Drama in Zwitserland: Gino Mäder (26) overleeft zware val niet

clock 11:28 11 uur 28. Wat wordt het vandaag? De etappe van vandaag kan alle kanten op, maar de winnaar zal zeker een sterke beer zijn. De laatste 55 kilometers staan bol van de korte beklimmingen. De rit heeft dan ook iets mee van een Ardennenklassieker. Mikt Wout van Aert op zijn eerste zege in deze achtdaagse? Ook de klassementsmannen laten zich wellicht niet onbetuigd. De bonificatieseconden aan de streep kunnen nog belangrijk zijn. Of rijdt een vroege vlucht met enkele heuvelspecialisten weg? Dylan Teuns toonde gisteren al zijn goede vorm. . Wat wordt het vandaag? De etappe van vandaag kan alle kanten op, maar de winnaar zal zeker een sterke beer zijn.

clock 11:26 11 uur 26. De wegen zijn versperd in Brienz.

clock 07:53 07 uur 53. Rotslawine in Brienz verkort rit 6. De zesde rit in de Ronde van Zwitserland had de langste moeten zijn met 215,3 km. Maar omdat afgelopen nacht de langverwachte instorting heeft plaatsgevonden van een rotswand in Brienz, ziet de organisatie zich genoodzaakt om de rit in te korten. Geen Albulapas bij de start dus, het peloton start nu aan km 69 in Chur. Het startuur is op 12.30 uur gelegd. Normaal hadden we 3.295 hoogtemeters daags na de koninginnenrit. De slotklim van gisteren zou de eerste zijn vandaag, zij het in de andere richting, maar de Albulapas (1e categorie) kan niet bereden worden. Ook de Lenz (2e categorie) valt weg door de verplaatsing van de start van La Punt naar Chur. We houden nog 146 kilometer en 2 colletjes van 3 categorie over. De finale is wel pittig. De top van het laatste klimmetje ligt op 9 km van de streep. En na een afdaling lopen ook de slotkilometers op. . Rotslawine in Brienz verkort rit 6 De zesde rit in de Ronde van Zwitserland had de langste moeten zijn met 215,3 km. Maar omdat afgelopen nacht de langverwachte instorting heeft plaatsgevonden van een rotswand in Brienz, ziet de organisatie zich genoodzaakt om de rit in te korten.



clock 07:52 07 uur 52.

clock 07:51 07 uur 51.

clock 07:38 07 uur 38. Ronde van Zwitserland Zwitserse renner Gino Mäder kwam zwaar ten val in afdaling van Albulapas

clock 07:35 07 uur 35. Gisteren. In de koninginnenrit van de Ronde van Zwitserland kregen we een knappe solo van Juan Ayuso. Met een ferme aanval liet hij iedereen achter op de Albulapas. Hij kwam binnen met een minuut voorsprong op de andere favorieten. Evenepoel had opnieuw een moeilijke dag, maar kon toch weer de schade beperken. De wereldkampioen staat nu op 46 seconden van leider Skjelmose in het klassement. Maar de koers was gisteren van minder belang. Gino Mäder en Magnus Sheffield kwamen in de afdaling van de slotklim zwaar ten val. Mäder moest zelfs gereanimeerd worden. Het blijft momenteel wachten op nieuwe updates over hun toestand. . Gisteren In de koninginnenrit van de Ronde van Zwitserland kregen we een knappe solo van Juan Ayuso. Met een ferme aanval liet hij iedereen achter op de Albulapas. Hij kwam binnen met een minuut voorsprong op de andere favorieten.

