Mads Pedersen is "beurs", maar plan blijft om aan de start te staan van Ronde van Vlaanderen

Soudal-Quick Step hoopt zondag in de Ronde van Vlaanderen wat kleur te brengen in een voorlopig grijs seizoen. De Fransman Julian Alaphilippe en de Deen Kasper Asgreen, winnaar van Vlaanderens Mooiste in 2021, zijn aangeduid als kopmannen.



Yves Lampaert, Tim Merlier en Bert Van Lerberghe zijn de Belgen in de selectie, die wordt aangevuld met de Italiaan Gianni Moscon en de Deen Casper Pedersen.



"De Ronde is een wedstrijd die nooit liegt, een koers waarin alleen de sterke renners hebben gewonnen", weet sportdirecteur Tom Steels. "We hebben een goed team voor zondag, met daarin een winnaar van de Ronde, en we trekken naar de start met veel vertrouwen. Het is juist dat we in de vorige wedstrijden wat hebben afgezien, maar dingen kunnen snel veranderen en we hopen op een sterke race."