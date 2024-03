LIVESTREAM Ronde van Vlaanderen: 8 vluchters, met 3 Belgen, krijgen na meer dan een uur vrijgeleide

Lionel Taminiaux is een van de drie Belgen in de kopgroep. Hij is nog maar aan zijn 2e Ronde van Vlaanderen bezig, nadat hij in 2020 92e was geëindigd.



Taminiaux is lid van de vrijbuitersploeg van Lotto-Dstny. Arnaud De Lie is er door de gevolgen van de ziekte van Lyme niet bij. De 27-jarige Taminiaux liet al enkele mooie dingen zien dit seizoen, onder meer een 8e plaats in Kuurne.