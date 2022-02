Peloton komt te laat: Tsjech Vacek (19) wint voor Gazprom-Rusvelo in UAE Tour

Fase per fase

Fase per fase

13:26 13 uur 26. Jasper Philipsen zal vloeken. Onze landgenoot wint de prestigesprint van het peloton. Het had zijn derde overwinning in deze UAE Tour kunnen zijn. . Jasper Philipsen zal vloeken. Onze landgenoot wint de prestigesprint van het peloton. Het had zijn derde overwinning in deze UAE Tour kunnen zijn.

13:24 13 uur 24 match afgelopen Mathias Vacek wint! Het is Mathias Vacek die het voor Paul Lapeira en zijn ploegmakker Dmitri Strachov haalt. Het is de eerste WorldTour-overwinning voor de 19-jarige Tsjech van RusVelo-Gazprom.

13:23 13 uur 23. Pavel Kotsjetkov rijdt de ziel uit zijn lijf voor zijn ploegmakkers. Die onderling mogen sprinten voor de overwinning. . Pavel Kotsjetkov rijdt de ziel uit zijn lijf voor zijn ploegmakkers. Die onderling mogen sprinten voor de overwinning.

13:21 13 uur 21. Kan Gazprom-Rusvelo het ploegenwerk in de kopgroep afwerken? Met drie mannetjes hebben ze de beste papieren om de overwinning op zak te steken. Strachov, die alle tussensprintjes naar zijn hand zette onderweg, lijkt de gedoodverfde favoriet voor de overwinning. . Kan Gazprom-Rusvelo het ploegenwerk in de kopgroep afwerken? Met drie mannetjes hebben ze de beste papieren om de overwinning op zak te steken. Strachov, die alle tussensprintjes naar zijn hand zette onderweg, lijkt de gedoodverfde favoriet voor de overwinning.

13:18 13 uur 18. Hulp komt te laat. Nu komt ook Ineos zich mengen in de kop van het peloton. Maar die hulp lijkt te laat te komen. Met nog 4 kilometer te gaan, behouden de koplopers nog steeds 55 seconden voorsprong. . Hulp komt te laat Nu komt ook Ineos zich mengen in de kop van het peloton. Maar die hulp lijkt te laat te komen. Met nog 4 kilometer te gaan, behouden de koplopers nog steeds 55 seconden voorsprong.

13:17 13 uur 17.

13:13 13 uur 13. Toen waren ze met 5. Dat het tempo bij de koplopers heel hoog is, wordt nu perfect geïllustreerd. De Italiaan Alessandro Tonali haakt af. . Toen waren ze met 5. Dat het tempo bij de koplopers heel hoog is, wordt nu perfect geïllustreerd. De Italiaan Alessandro Tonali haakt af.

13:06 13 uur 06. Kat- en muisspelletje. De zenuwachtigheid stijgt zienderogen in het peloton. De zes vluchters blijven op anderhalve minuut bengelen. Met nog 12 kilometer op de teller, hebben de sprintersploegen geen tijd meer om te lanterfanten. De troepen van Quick Step-Alpha Vinyl (voor Cavendish) en Jumba-Visma (voor Olav Kooij) nemen nu het voortouw. . Kat- en muisspelletje De zenuwachtigheid stijgt zienderogen in het peloton. De zes vluchters blijven op anderhalve minuut bengelen. Met nog 12 kilometer op de teller, hebben de sprintersploegen geen tijd meer om te lanterfanten. De troepen van Quick Step-Alpha Vinyl (voor Cavendish) en Jumba-Visma (voor Olav Kooij) nemen nu het voortouw.

13:00 +1'15". De kopgroep lijkt een vogel voor de kat. De mannen van Quick Step-Alpha Vinyl knabbelen aan de voorsprong. Dat zal kopman Cavendish graag zien gebeuren? Kan hij vandaag een tweede sprintoverwinning boeken? . 13 uur . +1'15" De kopgroep lijkt een vogel voor de kat. De mannen van Quick Step-Alpha Vinyl knabbelen aan de voorsprong. Dat zal kopman Cavendish graag zien gebeuren? Kan hij vandaag een tweede sprintoverwinning boeken?

12:57 Het peloton in de schaduw van de Burj Al Arab. 12 uur 57. Het peloton in de schaduw van de Burj Al Arab

12:49 12 uur 49. Beelden vanuit België. De Belgische driekleur zoefde weer over vertrouwde wegen. Wout van Aert verkende vrijdagvoormiddag samen met zijn ploegmaats het parcours van de Omloop het Nieuwsblad - "een test om te zien hoe we ons als ploeg uit de slag kunnen trekken", vertelde Van Aert eerder deze week. Bekijk hieronder enkele beelden van de verkenning. . Beelden vanuit België De Belgische driekleur zoefde weer over vertrouwde wegen. Wout van Aert verkende vrijdagvoormiddag samen met zijn ploegmaats het parcours van de Omloop het Nieuwsblad - "een test om te zien hoe we ons als ploeg uit de slag kunnen trekken", vertelde Van Aert eerder deze week. Bekijk hieronder enkele beelden van de verkenning.



12:49 12 uur 49. wielrennen IN BEELD: topfavoriet Wout van Aert verkent samen met ploegmaats parcours Omloop

12:38 12 uur 38.

12:25 Opnieuw Strachov. Alsof we naar een herhaling kijken. In de schaduw van het mythische Atlantis-hotel, wint de Rus Strachov opnieuw de tussensprint. Net zoals bij het eerste tussenpunt verdelen Kotsjetkov en Tonelli de rest van de punten. Tenzij Strachov morgen buiten tijd aankomt, lijkt hij in zijn zwarte trui gebeiteld. . 12 uur 25. Opnieuw Strachov Alsof we naar een herhaling kijken. In de schaduw van het mythische Atlantis-hotel, wint de Rus Strachov opnieuw de tussensprint. Net zoals bij het eerste tussenpunt verdelen Kotsjetkov en Tonelli de rest van de punten. Tenzij Strachov morgen buiten tijd aankomt, lijkt hij in zijn zwarte trui gebeiteld.

12:19 12 uur 19. Draagt Bennett straks opnieuw de palm? Mooie beelden zal het alleszins opleveren. De renners stevenen af op het gekende palmboomvormige eiland Jumeirah. Daar ligt vandaag ook de tweede en laatste tussensprint. Vorig jaar speelde het eiland geen bijrolletje zoals vandaag, maar de hoofdrol in de voorlaatste etappe van de rittenkoers toen. Sam Bennett (toen bij Deceuninck-Quick Step) won er vorige editie de 2e krachtmeting tussen de sprinters. Bennett werd toen perfect gegangmaakt door Mørkøv. Vandaag rekent de snelle man van Bora-Hansgrohe op Nederlander Danny van Poppel om hem af te zetten in de laatste meters. . Draagt Bennett straks opnieuw de palm? Mooie beelden zal het alleszins opleveren. De renners stevenen af op het gekende palmboomvormige eiland Jumeirah. Daar ligt vandaag ook de tweede en laatste tussensprint. Vorig jaar speelde het eiland geen bijrolletje zoals vandaag, maar de hoofdrol in de voorlaatste etappe van de rittenkoers toen.

Sam Bennett (toen bij Deceuninck-Quick Step) won er vorige editie de 2e krachtmeting tussen de sprinters. Bennett werd toen perfect gegangmaakt door Mørkøv. Vandaag rekent de snelle man van Bora-Hansgrohe op Nederlander Danny van Poppel om hem af te zetten in de laatste meters.

12:17 12 uur 17.

12:07 12 uur 07. Leesvoer voor vandaag. De knaldrang bij Lotto-Soudal is een van de vaststellingen van de voorbereidingskoersen van de voorbije weken. Trekt de Belgische ploeg de lijn door in de afspraken die echt van belang zijn? In De Tribune werden de Lotto-prestaties geanalyseerd door Karl Vannieuwkerke, José De Cauwer en Thijs Zonneveld. . Leesvoer voor vandaag De knaldrang bij Lotto-Soudal is een van de vaststellingen van de voorbereidingskoersen van de voorbije weken. Trekt de Belgische ploeg de lijn door in de afspraken die echt van belang zijn? In De Tribune werden de Lotto-prestaties geanalyseerd door Karl Vannieuwkerke, José De Cauwer en Thijs Zonneveld.



12:00 12 uur . Belgen in de UAE Tour. 41. Gianni Vermeersch - Alpecin-Fenix 66. Xandres Vervloesem - Lotto-Soudal 89. Stan Van Tricht - Quick Step-Alpha Vinyl 93. Tom Devriendt - Intermarché-Wanty-Gobert 100. Stijn Steels - Quick Step-Alpha Vinyl 105. Jasper Philipsen - Alpecin-Fenix 120. Jonas Rickaert - Alpecin-Fenix . Belgen in de UAE Tour 41. Gianni Vermeersch - Alpecin-Fenix 66. Xandres Vervloesem - Lotto-Soudal 89. Stan Van Tricht - Quick Step-Alpha Vinyl 93. Tom Devriendt - Intermarché-Wanty-Gobert 100. Stijn Steels - Quick Step-Alpha Vinyl 105. Jasper Philipsen - Alpecin-Fenix 120. Jonas Rickaert - Alpecin-Fenix