Oogst Lotto-Soudal ook op Vlaamse wegen? "Je moet opletten dat je niet net te ver gaat"

De knaldrang bij Lotto-Soudal is een van de vaststellingen van de voorbereidingskoersen van de voorbije weken. Trekt de Belgische ploeg de lijn door in de afspraken die echt van belang zijn? In De Tribune werden de Lotto-prestaties geanalyseerd door Karl Vannieuwkerke, José De Cauwer en Thijs Zonneveld.