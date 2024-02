Ronde van de Algarve: Remco Evenepoel staat voor 1e test met aankomst bergop

De Alto da Foia zal warme herinneringen oproepen bij Remco Evenepoel. In 2020 toonde voerde hij toen een kabinetstukje op, met winst als beloning.



"Ik was niet de meest explosieve renner, dus heb ik er toen maar een langgerekte spurt van gemaakt", blikt Evenepoel terug.



Met een aanval op 400 meter van de streep zette Evenepoel de explosievere klimmers toen een hak. Maximilian Schachmann kwam nog opzetten, maar stierf in zijn wiel.



De Portugezen waren van hun stoel geblazen en het lokale bestuur plaatste een standbeeld van een zegevierende Remco Evenepoel op de top van de klim.



"Het is heel mooi gedaan. Een exacte weergave van mijn vreugdegebaar toen", zegt de kunstkenner in Evenepoel.