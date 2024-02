Schaduwfavoriete Marlen Reusser, ploeggenote van Kopecky, past door ziekte voor Omloop

Marlen Reusser had zich met een topprestatie in de Ronde van Valencia tot een van de (schaduw)favorieten opgewerkt voor de Omloop, maar de Zwitserse zal uiteindelijk moeten passen.



"Geen openingsweekend voor mij", schrijft ze op haar Instagram. "Virussen, jullie zijn echt vreselijk."



Het betekent dat Lotte Kopecky ook een sterke ploeggenote moet missen zaterdag. Reusser won vorig jaar nog Gent-Wevelgem en veroverde op de laatste 3 EK's goud in het tijdrijden.