LIVE Giro: Sprintersploegen nemen het heft in handen, eerste aanvallers roeren zich in slotrit

Vooral voor Alpecin-Deceuninck zou die 0 een verrassing zijn, een unicum zelfs. De ploeg van de broers Roodhooft pakte minstens één ritzege in al zijn 9 grote rondes, een reeks die begon in de Giro van 2021.



Kaden Groves is hun hoop om die statistiek in extremis in stand te houden. De snelle man was al 2 keer 2e en eens 3e, is het in Rome wel raak?