Sprakeloze Tadej Pogacar nu ook officieel eindwinnaar van de Giro: "Moeilijk om dit te beschrijven"

De slotrit in Rome kwam de roze trui zonder kleerscheuren door en zo kroont een erg dominante Tadej Pogacar zich tot eindwinnaar van deze Giro. In de finale deed hij zelfs nog een beurtje op kop voor zijn snelle ploegmaat Molano, die zich uiteindelijk niet kon tonen. "We kunnen niet altijd winnen, hé", lachte Pogacar.

Nu is het ook officieel: Tadej Pogacar schrijft de 107e Ronde van Italië op zijn naam.

"Ik ben sprakeloos. Het is moeilijk om dit te beschrijven", zegt de roze trui in een eerste reactie.

Ook in Rome liet Pogacar zich nog opmerken met een kopbeurt in de diepe finale voor zijn snelle ploegmaat Molano.

"We wilden vooraan zitten op het technische en hobbelige rondje. Jammer genoeg konden we niet meer winnen vandaag, maar die andere taak hebben we wel volbracht. We kunnen niet altijd winnen, hé."

"Mijn mooiste herinnering deze 3 weken? Dat zal ik over een tijdje pas kunnen zeggen, maar over het algemeen was het een hele mooie Giro."

"De ervaring in de roze trui was geweldig en ook alle fans waren ongelofelijk. Het was gek", besluit Pogacar.