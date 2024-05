"Veel bierdrinkers op het vliegtuig", maar Merlier bleef nuchter: "Ik deed het zoals in Nokere Koerse"

Nokere of Rome: voor Tim Merlier maakt het weinig verschil? De sprintbom van Soudal-Quick Step boekte er op een gelijkaardige manier overwinningen. "Ik moet nochtans sorry zeggen tegen mijn ploegmaats", zei hij.

De steentjes in Nokere Koerse of de kasseitjes voor het Colosseum in Rome. Voor Tim Merlier lijkt het een garantie op overwinningen.

"Een perfecte sprint? Nee, ik moet sorry zeggen tegen mijn ploegmaats", zei hij. "Ik had het moeilijk om in het wiel te blijven. Tot 2 kilometer voor de streep lukte het nog, maar dan zat ik vast."

"Op een of andere manier kom ik er nog uit, het was zoals in het casino spelen. Ik had tegen Bert Van Lerberghe gezegd dat ik niet vooraan wou beginnen aan de sprint, maar op plek 5 of 6."

Geen gok van Merlier, want eerder dit seizoen won hij al zo. "Het was zoals in Nokere Koerse", zei hij. "Als ik op de kasseien kan aangaan met mijn snelheid, komen ze er niet gemakkelijk voorbij."