LIVE Giro: Zorgt de moordende klimtijdrit nog voor een omwenteling?

De eerste fietswissel die we goed in beeld krijgen is die van Dainese. De Italiaanse sprinter doet het op zijn gemakje, dat zal straks toch anders zijn.

clock 11:44 11 uur 44.

Ook Arne Marit is eraan begonnen in Tarvisio. Ook de snelle Belg van Intermarché zit wellicht al meer met de rit van morgen in zijn hoofd.

Mark Cavendish (Astana) gaat zijn allerlaatste Giro tot een goed einde brengen als hij straks binnen tijd aankomt. Morgen krijgt hij in Rome nog een uitstekend kans op een 17e ritzege in de Laars.

clock 11:36 11 uur 36. Giro RETRO: Kan Primoz Roglic op Monte Lussari zijn trauma van La Planche des Belles Filles verwerken?

clock 11:36 11 uur 36. Bij de eerste 45 starters zitten vooral sprinters en mannen voor het vlakke. Zij zullen toch met veel stress zijn opgestaan. . Bij de eerste 45 starters zitten vooral sprinters en mannen voor het vlakke. Zij zullen toch met veel stress zijn opgestaan.

clock 11:35 11 uur 35. Mee met Dainese. De Italiaanse regie kiest ervoor om met ritwinnaar Alberto Dainese (DSM) een eerste keer de tijdrit te verkennen. Het eerste vlakke stuk is alvast heel netjes geasfalteerd.

clock 11:32 11 uur 32. Een motor met daarop een mecanicien en een reservefiets: dat beloven circustoestanden te worden. Christophe Vandegoor op Radio 1. Een motor met daarop een mecanicien en een reservefiets: dat beloven circustoestanden te worden. Christophe Vandegoor op Radio 1

clock 11:32 11 uur 32. Zelfs om naar boven te wandelen is de Monte Lussari pokkesteil. He is gewoon een veel te smal geitenpad. Christophe Vandegoor op Radio 1

clock 11:30 11 uur 30 match begonnen start time Daar gaat Dalla Valle! Met een (groene) glimlach op zijn gezicht is Nicolas Dalla Valle van Corratec als eerste aan de moordende klimtijdrit begonnen.

clock 11:27 Alberto Contador verkende de tijdrit voor rechtenhouder Eurosport. Zijn conclusie: "Mamma Mia!". 11 uur 27. Alberto Contador verkende de tijdrit voor rechtenhouder Eurosport. Zijn conclusie: "Mamma Mia!"

clock 11:26 11 uur 26. De top 10 voor de tijdrit:. 1. Geraint Thomas 2. Primoz Roglic +26" 3. Joao Almeida +59" 4. Damiano Caruso +4'11" 5. Eddie Dunbar +4'53" 6. Thibaut Pinot +5'10" 7. Thymen Arensman +5'13" 8. Lennard Kämna +5'54" 9. Andreas Leknessund +6'08" 10. Laurens De Plus +7'30" 11. Einer Rubio +7'40" Als we de top 10 in detail bekijken, valt op dat er nog veel kan veranderen vandaag. Arensman kan mits een heel goede dag zelfs nog 4e worden. Ploegmaat De Plus moet dan weer opletten dat Rubio zijn plaats in de top 10 niet afsnoept.

Als we de top 10 in detail bekijken, valt op dat er nog veel kan veranderen vandaag. Arensman kan mits een heel goede dag zelfs nog 4e worden. Ploegmaat De Plus moet dan weer opletten dat Rubio zijn plaats in de top 10 niet afsnoept.

clock 11:13 Roglic verkende deze ochtend nog eens de moordende Monte Lussari. Aan Sloveense fans geen gebrek zo dicht bij de grens met Slovenië. 11 uur 13. Roglic verkende deze ochtend nog eens de moordende Monte Lussari. Aan Sloveense fans geen gebrek zo dicht bij de grens met Slovenië.

clock 11:08 11 uur 08. Spoelt Roglic straks een trauma door? Zelf zal hij er natuurlijk niet graag aan herinnerd worden, maar de laatste keer dat Primoz Roglic in een tijdrit een grote ronde kon winnen, liep het helemaal mis voor de Sloveen. In de Tour van 2020 zakte Roglic toen helemaal door het ijs op La Planche des Belles Filles. Zijn jongere landgenoot Tadej Pogacar reed toen bijna twee minuten sneller omhoog en snoepte zo alsnog de eindzege van Roglic af.

In de Tour van 2020 zakte Roglic toen helemaal door het ijs op La Planche des Belles Filles. Zijn jongere landgenoot Tadej Pogacar reed toen bijna twee minuten sneller omhoog en snoepte zo alsnog de eindzege van Roglic af.

clock 10:57 10 uur 57. Ik ben 300% tegen deze tijdrit. Het is een farce. Deze Giro heeft het bewijs geleverd: hoe steiler de berg, hoe vaker die een muis baart. Patrick Lefevere (Soudal-Quick Step) in zijn column in Het Nieuwsblad

clock 10:53 10 uur 53. Thomas-Roglic in de Giro: 1-1. Tenzij Joao Almeida straks de beste dag uit zijn leven heeft, verwachten we een duel voor rit- en eindwinst tussen leider Geraint Thomas en eerste achtervolger Primoz Roglic. Het verschil tussen de twee tenoren is op dit moment 27 seconden in het voordeel van de Welshman. Na de twee eerdere tijdritten in deze Giro is het voorlopig 1-1. Op de openingsdag verloor Thomas 55 tellen op een ontketende Remco Evenepoel, Roglic 43. In Cesena waren de rollen omgedraaid op dag 9. Thomas won toen bijna de tijdrit tegen een zieke Evenepoel, Roglic was 16 seconden trager dan de ex-Tour-winnaar.

Na de twee eerdere tijdritten in deze Giro is het voorlopig 1-1. Op de openingsdag verloor Thomas 55 tellen op een ontketende Remco Evenepoel, Roglic 43.

In Cesena waren de rollen omgedraaid op dag 9. Thomas won toen bijna de tijdrit tegen een zieke Evenepoel, Roglic was 16 seconden trager dan de ex-Tour-winnaar.

clock 10:46 10 uur 46. Ik geloof zeker nog in eindwinst, anders zou ik niet aan de tijdrit beginnen. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) na de rit van gisteren

clock 10:45 10 uur 45. Starttijden top 10:. 16.47 uur Laurens De Plus (Ineo) 16.50 uur Andreas Leknessund (DSM) 16.53 uur Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) 16.56 uur Thymen Arensman (Ineo) 16.59 uur Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 17.02 uur Eddie Dunbar (Jayco-AlUla) 17.05 uur Damiano Caruso (Bahrain Victorious) 17.08 uur Joao Almeida (UAE) 17.11 uur Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 17.14 uur Geraint Thomas (Ineo) . Starttijden top 10: 16.47 uur Laurens De Plus (Ineo) 16.50 uur Andreas Leknessund (DSM) 16.53 uur Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) 16.56 uur Thymen Arensman (Ineo) 16.59 uur Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 17.02 uur Eddie Dunbar (Jayco-AlUla) 17.05 uur Damiano Caruso (Bahrain Victorious) 17.08 uur Joao Almeida (UAE) 17.11 uur Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 17.14 uur Geraint Thomas (Ineo)