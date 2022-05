Technische tijdrit in de Giro: Van der Poel sluit de rij om 16.55 u

clock 12:15 12 uur 15. Mocht Mathieu van der Poel straks een roze vacature uitschrijven, dan hopen ze in Nederland dat de sollicitatie van Tom Dumoulin (14") overtuigend genoeg is. Maar er zijn natuurlijk nog kapers op de kust. Biniam Girmay (4") mag ons altijd verrassen, maar vooral Pello Bilbao (+6") en Magnus Cort (10") mogen niet over het hoofd gezien worden. Bilbao is voormalig Spaans kampioen en is explosief, Cort werd vorig jaar in zijn briljante Vuelta nog 2e in de afsluitende tijdrit. In het trosje op 10 seconden zijn ook Wilco Kelderman - weliswaar een beetje op zijn retour als tijdrijder - en Richard Carapaz - nationaal kampioen - geen pannenkoeken. In het pakket met Dumoulin schenken we extra aandacht aan Joao Almeida, Tobias Foss en Italiaans kampioen Matteo Sobrero. . Mocht Mathieu van der Poel straks een roze vacature uitschrijven, dan hopen ze in Nederland dat de sollicitatie van Tom Dumoulin (14") overtuigend genoeg is. Maar er zijn natuurlijk nog kapers op de kust. Biniam Girmay (4") mag ons altijd verrassen, maar vooral Pello Bilbao (+6") en Magnus Cort (10") mogen niet over het hoofd gezien worden. Bilbao is voormalig Spaans kampioen en is explosief, Cort werd vorig jaar in zijn briljante Vuelta nog 2e in de afsluitende tijdrit. In het trosje op 10 seconden zijn ook Wilco Kelderman - weliswaar een beetje op zijn retour als tijdrijder - en Richard Carapaz - nationaal kampioen - geen pannenkoeken. In het pakket met Dumoulin schenken we extra aandacht aan Joao Almeida, Tobias Foss en Italiaans kampioen Matteo Sobrero.

In de edities van 2020 en 2021 schreef Filippo Ganna alle tijdritten op zijn naam, maar de Italiaan staat niet op deze startlijst. Tom Dumoulin won in de Giro van 2018 de openingstijdrit in Jeruzalem. De opdracht was qua afstand vergelijkbaar (9,7 kilometer destijds), maar had toen niet zo'n vervelend staartje.

Lotto-Soudal zit in de hoek waar de klappen vallen. Niet alleen Caleb Ewan kwam ten val gisteren, ook Harm Vanhoucke bleef niet overeind. De klimmer heeft gelukkig net als zijn Australische kopman geen breuken opgelopen, maar moet geblutst als eerste op pad. Hij begint om 14 u aan de tijdrit.

clock 11:33 11 uur 33. In de tijdrit van de Tour van vorig jaar werd er 's nachts nog gesleuteld aan de fiets van Van der Poel en ook met onder meer zijn helm werd gegoocheld. Met succes: Van der Poel werd 5e en bleef in het geel.

Zondag heeft Mathieu toevallig eens 50 kilometer met zijn tijdritfiets gereden, omdat zijn positie wat aangepast was. Voor de rest heeft hij geen tijd gehad voor tijdrittrainingen. Anderzijds is het een tijdrit van maar 9 kilometer. Dat is gewoon 12 minuten volle bak of misschien maar 11. Adrie van der Poel

Wie zijn de kanshebbers? Ineos Grenadiers: Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Jhonatan Narvaez, Richie Porte Alpecin-Fenix: Mathieu van der Poel Bahrain Victorious: Jan Tratnik, Pello Bilbao Bora-Hansgrohe: Wilco Kelderman EF-EasyPost: Magnus Cort Groupama-FDJ: Tobias Ludvigsson Israel-Premier Tech: Alex Dowsett Jumbo-Visma: Tom Dumoulin, Edoardo Affini, Tobias Foss, Jos van Emden Movistar: Will Barta BikeExchange: Simon Yates, Lawson Craddock, Matteo Sobrero DSM: Thymen Arensman Trek-Segafredo: Mattias Skjelmose UAE: Joao Almeida

Waren er gisteren grote verliezers onder de klassementsmannen? Eigenlijk niet. Bilbao, Kelderman, Carapaz en Mollema pakten 4 seconden op het gros van de concurrentie. Martin (12"), Sivakov (12"), Arensman (19") en Fortunato (38") lieten zich wel vangen, maar in se zitten we dan ook al een verdieping lager op de trap der favorieten.

De renners zijn momenteel met hun vergrootglas het parcours van de tijdrit aan het verkennen. Dat is de voorbije dagen niet of nauwelijks gelukt door de verkeersdrukte. Zoals gezegd: dit is geen klassieke tijdrit voor grote motoren die kunnen stoempen in de beugel. Door de vele bochten en het draaien en keren moet er veelal geremd en opgetrokken worden. Dat acceleratievermogen kan in de kaart van een crosser als Mathieu van der Poel spelen. Er zijn dus risico's aan deze opdracht verbonden. Het is nog maar de vraag of alle klassementsmannen even gretig zullen flirten met die grenzen.

Blijft het droog? In een tijdrit kunnen de weersomstandigheden het beeld altijd mee bepalen. Er staat amper wind in Boedapest, maar het is er ook vandaag vrij bewolkt. Een spatje regen is niet uit te sluiten, maar volgens de laatste voorspellingen zou iedereen tussen 14 u en 17.15 u in dezelfde omstandigheden kunnen koersen.

Van der Poel start om 16.55 uur. De renners starten om de minuut. Roze trui Mathieu van der Poel begint als laatste aan zijn tijdrit om 16.55 uur.

Starttijden (klassements)favorieten. 14.01 uur Jan Tratnik (Svn) 14.55 uur Edoardo Affini (Ita) 16.01 uur Thymen Arensman (Ned) 16.17 uur Miguel Angel Lopez (Col) 16.20 uur Hugh Carthy (GBr) 16.23 uur Tobias Foss (Noo) 16.26 uur Richie Porte (Aus) 16.30 uur Alejandro Valverde (Spa) 16.31 uur Tom Dumoulin (Ned) 16.32 uur Simon Yates (GBr) 16.33 uur Mikel Landa (Spa) 16.34 uur Romain Bardet (Fra) 16.35 uur Vincenzo Nibali (Ita) 16.50 uur Richard Carapaz (Ecu) 16.51 uur Wilco Kelderman (Ned) 16.52 uur Magnus Cort (Den) 16.53 uur Pello Bilbao (Spa) 16.54 uur Biniam Girmay (Eri) 16.55 uur Mathieu van der Poel (Ned)

16.50 uur Richard Carapaz (Ecu) 16.51 uur Wilco Kelderman (Ned) 16.52 uur Magnus Cort (Den) 16.53 uur Pello Bilbao (Spa) 16.54 uur Biniam Girmay (Eri) 16.55 uur Mathieu van der Poel (Ned)



clock 11:06 Mathieu van der Poel is begonnen aan zijn inspectieronde. . 11 uur 06. Mathieu van der Poel is begonnen aan zijn inspectieronde.

Eigenlijk is het een beetje jammer dat ik maar één keertje op mijn tijdritfiets heb getraind. Vorig jaar gaf het geel me vleugels in de Tour, ik hoop dat de roze trui dat nu ook doet. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Tijdrit met vervelende uitloper. Een tijdrit van 9,2 kilometer, dat is dus de opdracht op dag 2 van deze Giro. De renners snijden de twee stadsdelen aan en vertrekken op het Heldenplein in Pest om te finishen in Boeda. Het is een technische tijdrit met meer dan 25 bochten. Na de passage over de Donau arriveren de renners in Boeda, waar we na 7,9 kilometer het tussenpunt krijgen. Dat is niet toevallig het begin van het laatste brokje ellende: een knik van 1,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,9 procent. Het zwaartepunt volgt aan de voet, finishen doen we op Hongaarse klinkers.

Vanhoucke bijt de spits af. Door zijn val in de openingsrit draagt Harm Vanhoucke voorlopig de rode lantaarn in de Giro. Daarom mag hij in de tijdrit de spits afbijten. De Lotto-klimmer zal om 14 uur als 1e van het startpodium rollen. Mauri Vansevenant begint als laatste Belg aan zijn opdracht tegen de klok: om 16.39 uur. Opvallend: tussen 14.37 uur en 14.41 uur gaan 5 Belgen op een rij van start: Otto Vergaerde, Senne Leysen, Dries De Bondt, Sylvain Moniquet en Thomas De Gendt.



Mauri Vansevenant begint als laatste Belg aan zijn opdracht tegen de klok: om 16.39 uur. Opvallend: tussen 14.37 uur en 14.41 uur gaan 5 Belgen op een rij van start: Otto Vergaerde, Senne Leysen, Dries De Bondt, Sylvain Moniquet en Thomas De Gendt.