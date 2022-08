LIVESTREAM: Groepje van 4, met 1 Belg, kleurt de vlucht in Circuit Franco-Belge

clock 15:03 Het is verkoeling zoeken in Henegouwen: . 15 uur 03. Het is verkoeling zoeken in Henegouwen:

clock 14:30 14 uur 30. 5 minuten voor op peloton. Met Le Bourliquet en Le Beau Site achter de kiezen hebben de vluchters een mooie voorsprong van 5 minuten verzameld. Ze rijden op dit ogenblik in één rechte lijn naar Soignies. . 5 minuten voor op peloton Met Le Bourliquet en Le Beau Site achter de kiezen hebben de vluchters een mooie voorsprong van 5 minuten verzameld. Ze rijden op dit ogenblik in één rechte lijn naar Soignies.

clock 14:28 14 uur 28.

clock 14:04 14 uur 04. Wie zijn de vluchters? Ayco Bastiaens (BEL) van Alpecin-Deceuninck, Timo De Jong (NED) van Volkerwessels Cycling Team, Tim Naberman (NED) van Team DSM, Tom Sexton (NZE) van Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling. . Wie zijn de vluchters? Ayco Bastiaens (BEL) van Alpecin-Deceuninck,

Timo De Jong (NED) van Volkerwessels Cycling Team,

Tim Naberman (NED) van Team DSM,

Tom Sexton (NZE) van Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling.



clock 14:01 14 uur 01. Vroeger was de Franco-Belge de laatste rittenkoers op Belgische bodem. Het ging om vier etappes en een afsluitende tijdrit in Noord-Frankrijk, West-Vlaanderen en Henegouwen. De koers groeide uit tot een sprinterskoers. Robbie McEwen won de koers twee keer. Vanaf 2012 wilde de organisatie de koers een internationaal karakter geven door ze om te dopen tot de Eurométropole Tour. In 2016 werd de rittenkoers omgevormd tot een eendagskoers. De eerste editie werd gewonnen door Dylan Groenewegen, die toen bij zijn sprint van zijn lijn afweek en Oliver Naessen hinderde. Naessen sprak nadien de bijblijvende woorden: "ik vond hem al achterlijk, maar nu is het helemaal nen deb ." . Vroeger was de Franco-Belge de laatste rittenkoers op Belgische bodem. Het ging om vier etappes en een afsluitende tijdrit in Noord-Frankrijk, West-Vlaanderen en Henegouwen. De koers groeide uit tot een sprinterskoers. Robbie McEwen won de koers twee keer. Vanaf 2012 wilde de organisatie de koers een internationaal karakter geven door ze om te dopen tot de Eurométropole Tour. In 2016 werd de rittenkoers omgevormd tot een eendagskoers. De eerste editie werd gewonnen door Dylan Groenewegen, die toen bij zijn sprint van zijn lijn afweek en Oliver Naessen hinderde. Naessen sprak nadien de bijblijvende woorden: "ik vond hem al achterlijk, maar nu is het helemaal nen deb."

clock 13:46 13 uur 46. 4 vluchters zijn ervandoor! Na een snelle openingsfase zijn 4 renners erin geslaagd om te ontsnappen. Na 25 kilometer hebben ze al een voorsprong bij elkaar gefiets van 1 minuut en 50 seconden. . 4 vluchters zijn ervandoor! Na een snelle openingsfase zijn 4 renners erin geslaagd om te ontsnappen. Na 25 kilometer hebben ze al een voorsprong bij elkaar gefiets van 1 minuut en 50 seconden.

clock 13:44 Ook La Louvière is er helemaal klaar, eerste passage over de aankomstlijn rond 15.15 u. Meteen ook het uur waarop onze livestream van start gaat! . 13 uur 44. Ook La Louvière is er helemaal klaar, eerste passage over de aankomstlijn rond 15.15 u. Meteen ook het uur waarop onze livestream van start gaat!

clock 13:38 De start in hartje Doornik:. 13 uur 38. De start in hartje Doornik:

clock 13:21 13 uur 21. Voorlaatste manche van Exterioo Cycling Cup. Het Circuit Franco-Belge (1.1) maakt net als onder andere de GP Le Samyn, GP Monseré, de Ronde van Drenthe en Antwerp Port Epic deel uit van de Exterioo Cycling Cup. Daarin staat Arnaud De Lie aan de leiding, voor Gerben Thijssen en Hugo Hofstetter. De Lie hoeft geen schrik te hebben van zijn twee achtervolgers, want zij rijden niet mee vandaag. Midden september staat met het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp de laatste manche op de koersagenda. . Voorlaatste manche van Exterioo Cycling Cup Het Circuit Franco-Belge (1.1) maakt net als onder andere de GP Le Samyn, GP Monseré, de Ronde van Drenthe en Antwerp Port Epic deel uit van de Exterioo Cycling Cup. Daarin staat Arnaud De Lie aan de leiding, voor Gerben Thijssen en Hugo Hofstetter. De Lie hoeft geen schrik te hebben van zijn twee achtervolgers, want zij rijden niet mee vandaag. Midden september staat met het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp de laatste manche op de koersagenda.

clock 13:16 13 uur 16. De renners hebben nu ook de officiële start gekregen, over een kleine 10 kilometer krijgt het al een eerste helling te verduren: Le Bourliquet. . De renners hebben nu ook de officiële start gekregen, over een kleine 10 kilometer krijgt het al een eerste helling te verduren: Le Bourliquet.

clock 13:16 13 uur 16.

clock 13:04 13 uur 04 match begonnen start time C'est parti! In het zonovergoten Doornik is het startschot gegeven. De renners zijn begonnen aan een rit van 176 kilometer.

clock 13:01 13 uur 01.

clock 12:59 12 uur 59.

clock 12:59 12 uur 59.

clock 12:59 12 uur 59.

clock 12:58 12 uur 58.

clock 12:58 12 uur 58.

clock 12:58 12 uur 58.

clock 12:58 12 uur 58.

clock 12:41 12 uur 41.

clock 12:41 12 uur 41.

clock 12:33 12 uur 33. Start om 13u, aankomst rond 17 u. Over een klein halfuur beginnen de 139 deelnemers eraan. Met twee hellingen in de beginfase gaat het over een tussensprint in Lessines naar La Louvière. Op een kleine 100 km van het einde beginnen ze aan de lokale ronden van 20 km, die ze nog 4 keer herhalen. De laatste anderhalve kilometer heeft een stijgingspercentage van 3,2 procent. Rond 17u wordt de aankomst verwacht. . Start om 13u, aankomst rond 17 u Over een klein halfuur beginnen de 139 deelnemers eraan. Met twee hellingen in de beginfase gaat het over een tussensprint in Lessines naar La Louvière. Op een kleine 100 km van het einde beginnen ze aan de lokale ronden van 20 km, die ze nog 4 keer herhalen. De laatste anderhalve kilometer heeft een stijgingspercentage van 3,2 procent. Rond 17u wordt de aankomst verwacht.

clock 12:18 12 uur 18. Zware concurrentie voor titelverdediger Jakobsen. Vorig jaar won Fabio Jakobsen de Henegouwse semiklassieker. Toen eindigde de koers nog in Doornik, voor deze editie wisselde het met La Louvière van start- en aankomstplaats. Wat leidt tot een finale waarbij de lokale ronden stevig gekruid zijn met hellingen. Het is maar de vraag of straks rond 17.00 u opnieuw een sprinter de armen in de lucht zal steken. In dat scenario zullen naast Jakobsen ook Arnaud De Lie, Caleb Ewan, Alexander Kristoff, Biniam Girmay, Bryan Coquard, Edward Theuns, Giacomo Nizzolo, Dries De Bondt en Timothy Dupont meedingen naar winst. . Zware concurrentie voor titelverdediger Jakobsen Vorig jaar won Fabio Jakobsen de Henegouwse semiklassieker. Toen eindigde de koers nog in Doornik, voor deze editie wisselde het met La Louvière van start- en aankomstplaats. Wat leidt tot een finale waarbij de lokale ronden stevig gekruid zijn met hellingen. Het is maar de vraag of straks rond 17.00 u opnieuw een sprinter de armen in de lucht zal steken. In dat scenario zullen naast Jakobsen ook Arnaud De Lie, Caleb Ewan, Alexander Kristoff, Biniam Girmay, Bryan Coquard, Edward Theuns, Giacomo Nizzolo, Dries De Bondt en Timothy Dupont meedingen naar winst.

clock 12:10 12 uur 10. wielrennen Eurométropole Tour wordt opnieuw Circuit Franco-Belge