Beresterke Alexander Kristoff heerst in Franco-Belge: "De Tour misschien wel als een trainingskamp gebruikt"

De Clasica de Almeria, de Scheldeprijs, een etappezege in de Ronde van Noorwegen en nu het Circuit Franco-Belge. Alexander Kristoff is dit seizoen een van de grote smaakmakers bij Intermarché-Wanty-Gobert.

In de uitzending kon commentator José De Cauwer zijn bewondering moeilijk verbergen: "Dit is echt grote klasse van Kristoff", vertelde hij na de aankomst. "Wat een gentleman is deze man. Met zo'n palmares en al dat geld op die Noorse rekening komt hij het gewoon doen hier in La Louvière."

"Het team moest na het uitvallen van Girmay herbronnen en zette alles op deze Kristoff. Hij werd gelost, kwam terug en maakt het dan gewoon af. Je kan hem op 10 of 20 meter rijden, maar dan nog ben je er niet van verlost."

Na dit jaar verlaat Kristoff het Belgische team wel voor het Noorse Uno-X: "Het is echt klasse wat hij nog doet voor zijn sponsor. Een jaar geleden zou je gedacht hebben dat hij gewoon nog een jaar poen kwam opstrijken, maar daar is helemaal niets van aan."

"Ook in Noorwegen zijn ze ongetwijfeld tevreden. Hij komt niet om uit te rusten, maar om zijn werk te doen", aldus De Cauwer.