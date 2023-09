LIVESTREAM (14.20 u): Kan Lotte Kopecky zichzelf verrassen met medaille in EK-tijdrit?

clock 09:19 09 uur 19. Belangrijkste starttijden:. 14.43 uur: Sara Van De Vel 14.44 uur: Shirin van Anrooij (Ned) 14.52 uur: Katarzyna Nieuwiadoma (Pol) 14.55 uur: Christina Schweinberger (Oos) 14.56 uur: Lotte Kopecky 14.57 uur: Riejanne Markus (Ned) 14.58: Marlen Reusser (Zwi) . Belangrijkste starttijden: 14.43 uur: Sara Van De Vel 14.44 uur: Shirin van Anrooij (Ned) 14.52 uur: Katarzyna Nieuwiadoma (Pol) 14.55 uur: Christina Schweinberger (Oos) 14.56 uur: Lotte Kopecky 14.57 uur: Riejanne Markus (Ned) 14.58: Marlen Reusser (Zwi)

clock 09:16 09 uur 16. Reusser de te kloppen vrouw. Als titelverdedigster is Marlen Reusser de topfavoriete in Nederland. De Zwitserse zal wel zware concurrentie van thuisrijdster Rejanne Markus moeten dulden. En ook van Belgisch kampioene Lotte Kopecky? Zij won wee weken geleden voor het eerst een tijdrit op WorldTour-niveau in de Simac Tour. Al ging het in Leuven maar om 7 km, in Drenthe is het 29 km.

clock 09:16 09 uur 16. Ik zit tijdens het seizoen niet zo heel veel op die fiets. Als tijdrijder moet je daar toch iets meer mee bezig zijn. Lotte Kopecky. Ik zit tijdens het seizoen niet zo heel veel op die fiets. Als tijdrijder moet je daar toch iets meer mee bezig zijn. Lotte Kopecky

clock 09:14 09 uur 14. Kopecky start zonder verwachtingen. Geen uitgesproken ambities bij Lotte Kopecky. De Belgische tijdritkampioene wil zich gewoon meten met de wereldtop vandaag. "Ik start zonder verwachtingen van iemand of van mezelf. Dat vind ik wel prettig. Dit is de kans om in het tijdrijden te zien waar ik sta internationaal." "Niets is uitgesloten. Alles kan op het einde van een slopend seizoen. Maar ik heb te weinig ervaring en vergelijkingspunten om mezelf daarover uit te spreken." "Mocht ik het podium halen, zou dat fantastisch zijn. Maar het is niet zo dat ik hier sta met het idee: "Zonder podium ben ik niet tevreden."" . Kopecky start zonder verwachtingen Geen uitgesproken ambities bij Lotte Kopecky. De Belgische tijdritkampioene wil zich gewoon meten met de wereldtop vandaag.

clock 09:12 09 uur 12. Start in dierenpark, geen hoogtemeters. De tijdrit gaat van start in een dierenpark in Emmen. Daarna volgen vooral brede en rechte wegen, zonder hoogtemeters. Koren op de molen van tempobeulen die het grote mes meester zijn. . Start in dierenpark, geen hoogtemeters De tijdrit gaat van start in een dierenpark in Emmen. Daarna volgen vooral brede en rechte wegen, zonder hoogtemeters. Koren op de molen van tempobeulen die het grote mes meester zijn.