LIVESTREAM Dwars door Vlaanderen: kopgroep van 6 met Kristoff, Trek gooit er vroeg de beuk in

clock 14:52 14 uur 52. Merlier is toch weer op zijn fiets gestapt, maar of hij nog een rol van betekenis kan spelen, is twijfelachtig. . Merlier is toch weer op zijn fiets gestapt, maar of hij nog een rol van betekenis kan spelen, is twijfelachtig.

clock 14:52 14 uur 52. Ik denk dat Laporte gemotiveerd is om te winnen 'zonder verhaal'. Een beetje op gramschap. José De Cauwer. Ik denk dat Laporte gemotiveerd is om te winnen 'zonder verhaal'. Een beetje op gramschap. José De Cauwer

clock 14:51 14 uur 51. Alaphilippe wil doorzetten, Küng en Laporte volgen. . Alaphilippe wil doorzetten, Küng en Laporte volgen.

clock 14:50 Einde verhaal voor Merlier? Op Berg ten Houte geeft Julian Alaphilippe er een snok aan. Voor zijn ploegmaat Tim Merlier ziet het er een stuk hachelijker uit. Hij blijft na een val zitten op het midden van de kasseien, zodat veel collega's amper kunnen passeren. . 14 uur 50. hill Einde verhaal voor Merlier? Op Berg ten Houte geeft Julian Alaphilippe er een snok aan. Voor zijn ploegmaat Tim Merlier ziet het er een stuk hachelijker uit. Hij blijft na een val zitten op het midden van de kasseien, zodat veel collega's amper kunnen passeren.

clock 14:49 14 uur 49. En ook van Nickolas Zukowsky nemen we afscheid. Er blijven nog 4 vluchters over. . En ook van Nickolas Zukowsky nemen we afscheid. Er blijven nog 4 vluchters over.

clock 14:48 14 uur 48. Op Berg ten Houte moet Jevgeni Giditsj als eerste lossen in de kopgroep. . Op Berg ten Houte moet Jevgeni Giditsj als eerste lossen in de kopgroep.

clock 14:46 Val. Vlak voor Berg ten Houte komen enkele renners ten val, met daarbij Lawrence Naesen, Stefan Bissegger en Ryan Gibbons. . 14 uur 46. fall Val Vlak voor Berg ten Houte komen enkele renners ten val, met daarbij Lawrence Naesen, Stefan Bissegger en Ryan Gibbons.

clock 14:41 14 uur 41. Richting Berg ten Houte. We trekken nu naar Berg ten Houte, waar vorig jaar de beslissing viel, toen Tadej Pogacar zich liet verrassen. Wordt het opnieuw een sleutelstrook? . Richting Berg ten Houte We trekken nu naar Berg ten Houte, waar vorig jaar de beslissing viel, toen Tadej Pogacar zich liet verrassen. Wordt het opnieuw een sleutelstrook?

clock 14:40 14 uur 40. Vanuit de achtergrond keren er weer groepjes terug en dus gooien ze bij Trek een nieuw bommetje. . Vanuit de achtergrond keren er weer groepjes terug en dus gooien ze bij Trek een nieuw bommetje.

clock 14:37 14 uur 37. Tim Wellens heeft ook zin om koers te maken. Met Mads Pedersen vindt hij een gretige bondgenoot. . Tim Wellens heeft ook zin om koers te maken. Met Mads Pedersen vindt hij een gretige bondgenoot.

clock 14:37 14 uur 37. De Lie weer met zo'n groot verzet. Is dat nu nodig, vraag je je af? José De Cauwer. De Lie weer met zo'n groot verzet. Is dat nu nodig, vraag je je af? José De Cauwer

clock 14:36 Kasseien. Op de kasseien van de Maria Borrestraat blijft Trek maar sleuren. Ze houden nog zo'n 40 à 50 renners over na hun schifting. . 14 uur 36. cobble stones Kasseien Op de kasseien van de Maria Borrestraat blijft Trek maar sleuren. Ze houden nog zo'n 40 à 50 renners over na hun schifting.

clock 14:34 Val. Magnus Sheffield is blijkbaar ten val gekomen. Hij moet zich laten uitzakken voor een nieuwe fiets. De Britse winnaar van de Brabantse Pijl moet net nu het ontploft achtervolgen. . 14 uur 34. fall Val Magnus Sheffield is blijkbaar ten val gekomen. Hij moet zich laten uitzakken voor een nieuwe fiets. De Britse winnaar van de Brabantse Pijl moet net nu het ontploft achtervolgen.

clock 14:34 14 uur 34. De geschiedenis herhaalt zich, want na de klim trekt Trek het peloton inderdaad opnieuw op een lint. . De geschiedenis herhaalt zich, want na de klim trekt Trek het peloton inderdaad opnieuw op een lint.

clock 14:34 14 uur 34. Trek-Segafredo komt met opvallende nieuwe tactiek. Trek-Segafredo komt met opvallende nieuwe tactiek

clock 14:33 14 uur 33. Het is bijna surplace nu bij Trek-Segafredo. Om er dan straks weer een snok aan te geven. Ze maken er een intervalkoers van. Een nieuwe tactiek! Karl Vannieuwkerke. Het is bijna surplace nu bij Trek-Segafredo. Om er dan straks weer een snok aan te geven. Ze maken er een intervalkoers van. Een nieuwe tactiek! Karl Vannieuwkerke

clock 14:30 14 uur 30. Tegenaanvaller Askey. Lewis Askey glipt toch door de mazen van het net dat Trek had opgetrokken. De Brit gaat in zijn eentje op zoek naar de 6 leiders, die nog altijd een kleine 2 minuten voor hem uitrijden. . Tegenaanvaller Askey Lewis Askey glipt toch door de mazen van het net dat Trek had opgetrokken. De Brit gaat in zijn eentje op zoek naar de 6 leiders, die nog altijd een kleine 2 minuten voor hem uitrijden.

clock 14:29 Kortekeer. Op de Kortekeer waaieren ze bij Trek-Segafredo weer over de volledige breedte van de weg uit. Zo kunnen ze uit de achtergrond toch weer terugkeren. Doen ze straks op de top opnieuw hetzelfde, geven ze er opnieuw een lap op? . 14 uur 29. hill Kortekeer Op de Kortekeer waaieren ze bij Trek-Segafredo weer over de volledige breedte van de weg uit. Zo kunnen ze uit de achtergrond toch weer terugkeren. Doen ze straks op de top opnieuw hetzelfde, geven ze er opnieuw een lap op?

clock 14:27 14 uur 27. Wie heel aandachtig vooraan zitten, zijn de twee spitsen van Soudal-Quick Step: Tim Merlier en Julian Alaphilippe. Ook Pidcock laat zijn kopje zien. . Wie heel aandachtig vooraan zitten, zijn de twee spitsen van Soudal-Quick Step: Tim Merlier en Julian Alaphilippe. Ook Pidcock laat zijn kopje zien.

clock 14:27 14 uur 27. Verbrokkeling. De breukjes die Trek heeft veroorzaakt worden stilaan breuken. In groep 1 zien we zo'n 50 à 60 renners. . Verbrokkeling De breukjes die Trek heeft veroorzaakt worden stilaan breuken. In groep 1 zien we zo'n 50 à 60 renners.

clock 14:25 14 uur 25. Het lijkt erop dat Trek het beproefde plan van Jumbo-Visma wil kopiëren. De Jumbo's zelf zijn schijnbaar wat verrast. Zij moeten van ver komen. . Het lijkt erop dat Trek het beproefde plan van Jumbo-Visma wil kopiëren. De Jumbo's zelf zijn schijnbaar wat verrast. Zij moeten van ver komen.

clock 14:25 14 uur 25. De finale is ingezet, José. 90 kilometer staat er bovenaan nochtans. Karl Vannieuwkerke. De finale is ingezet, José. 90 kilometer staat er bovenaan nochtans. Karl Vannieuwkerke

clock 14:23 14 uur 23. Op de uitloper van de Knokteberg gooit Trek er plots de beuk in. Het tempo wordt in een klap bijna verdubbeld. . Op de uitloper van de Knokteberg gooit Trek er plots de beuk in. Het tempo wordt in een klap bijna verdubbeld.

clock 14:22 14 uur 22. In het peloton trekt Trek de rem zo hard aan dat ze achteraan voet aan de grond moeten zetten op de Knokteberg. . In het peloton trekt Trek de rem zo hard aan dat ze achteraan voet aan de grond moeten zetten op de Knokteberg.

clock 14:21 Knokteberg. Op de top van de Knokteberg - ook wel de Trieu - is de voorsprong van de 6 leiders op de kop 2 minuten. In het peloton controleert Trek-Segafredo. . 14 uur 21. hill Knokteberg Op de top van de Knokteberg - ook wel de Trieu - is de voorsprong van de 6 leiders op de kop 2 minuten. In het peloton controleert Trek-Segafredo.

clock 14:15 Hotond. We beginnen aan de laatste 100 kilometer van deze Dwars door Vlaanderen en doen dat met een eerste van twee beklimmingen van de Hotond. Die is bijna onlosmakelijk verbonden met de Knokteberg, ook vandaag. . 14 uur 15. hill Hotond We beginnen aan de laatste 100 kilometer van deze Dwars door Vlaanderen en doen dat met een eerste van twee beklimmingen van de Hotond. Die is bijna onlosmakelijk verbonden met de Knokteberg, ook vandaag.

clock 14:10 14 uur 10. Sprinters. Het lijkt er steeds meer op dat de vluchters het niet zullen halen vandaag, dus het loont de moeite om het deelnemersveld eens wat van naderbij te bekijken. Geen ex-winnaars dus, maar wel nog genoeg kwaliteit om voor een mooie koers te zorgen. Laat ons in eerste instantie de snelle jongens eens overlopen. Vanuit Belgische hoek kijken we dan vooral naar Jasper Philipsen, Arnaud De Lie, Tim Merlier en misschien Gerben Thijssen. Nog meer sprinters aan de start: Mads Pedersen, Olav Kooij, Caleb Ewan, Pascal Ackermann, Michael Matthews, Sam Welsford en Fernando Gaviria. . Sprinters Het lijkt er steeds meer op dat de vluchters het niet zullen halen vandaag, dus het loont de moeite om het deelnemersveld eens wat van naderbij te bekijken. Geen ex-winnaars dus, maar wel nog genoeg kwaliteit om voor een mooie koers te zorgen.



clock 14:05 14 uur 05. Olav Kooij is een dark horse voor mij vandaag. Karl Vannieuwkerke. Olav Kooij is een dark horse voor mij vandaag. Karl Vannieuwkerke

clock 13:58 13 uur 58. Live op Eén en Radio 1. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer hebben de stembanden gesmeerd en zijn er klaar voor om de laatste 110 kilometer van deze Dwars door Vlaanderen van commentaar te voorzien. Wie zich liever laat meeslepen door het commentaar op de radio kan ook terecht bij Christophe Vandegoor en Carl Berteele op Radio 1. . Live op Eén en Radio 1 Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer hebben de stembanden gesmeerd en zijn er klaar voor om de laatste 110 kilometer van deze Dwars door Vlaanderen van commentaar te voorzien.



clock 13:44 Voorsprong blijft zakken. Het ziet er somber uit voor Kristoff en co. Hun voorgift wordt steeds kleiner en is nu al naar 3'15" gezakt. . 13 uur 44. time difference Voorsprong blijft zakken Het ziet er somber uit voor Kristoff en co. Hun voorgift wordt steeds kleiner en is nu al naar 3'15" gezakt.

clock 13:43 13 uur 43. Heinschke en Zukowsky. Leon Heinschke (DSM) en Nickolas Zukowsky (Q36.5) zijn allebei bezig aan hun eerste Dwars door Vlaanderen. Heinschke is een voormalige Duitse kampioen bij de beloften, maar bij de profs moet het er nog uitkomen. Zukowsky was een topper in het Canadese (jeugd)circuit, maar nu probeert hij ook een naam voor zichzelf te maken in Europa. Vorig seizoen eindigde hij na Sep Vanmarcke 2e in de Maryland Classic. . Heinschke en Zukowsky Leon Heinschke (DSM) en Nickolas Zukowsky (Q36.5) zijn allebei bezig aan hun eerste Dwars door Vlaanderen. Heinschke is een voormalige Duitse kampioen bij de beloften, maar bij de profs moet het er nog uitkomen. Zukowsky was een topper in het Canadese (jeugd)circuit, maar nu probeert hij ook een naam voor zichzelf te maken in Europa. Vorig seizoen eindigde hij na Sep Vanmarcke 2e in de Maryland Classic.

clock 13:33 13 uur 33. Hellingen. Na de kasseien van de Varent zetten we koers naar Volkegemberg. Hierna volgen nog de Hotond, Knokteberg, Berg Ten Houte, Kanarieberg, nog eens de Knokteberg en Hotond, Ladeuze, Nokereberg en de langere versie van Nokereberg. . Hellingen Na de kasseien van de Varent zetten we koers naar Volkegemberg. Hierna volgen nog de Hotond, Knokteberg, Berg Ten Houte, Kanarieberg, nog eens de Knokteberg en Hotond, Ladeuze, Nokereberg en de langere versie van Nokereberg.

clock 13:32 13 uur 32.

clock 13:31 13 uur 31. Jevgeni Giditsj. Met Jevgeni Giditsj zit de Aziatische kampioen van 2019 in de kopgroep. Hij is ook de regerende Kazakse kampioen. Op zijn 26e heeft hij al 9 profzeges, maar die boekte hij zowat allemaal in Azië. In België wil het dit seizoen voorlopig niet lukken voor Giditsj. Dwars door Vlaanderen is zijn 6e eendagskoers in onze contreien. Kan hij er eindelijk eentje uitrijden? . Jevgeni Giditsj Met Jevgeni Giditsj zit de Aziatische kampioen van 2019 in de kopgroep. Hij is ook de regerende Kazakse kampioen. Op zijn 26e heeft hij al 9 profzeges, maar die boekte hij zowat allemaal in Azië.



clock 13:29 Het zadel van Tosh Van der Sande wordt nog wat bijgesleuteld. 13 uur 29. Het zadel van Tosh Van der Sande wordt nog wat bijgesleuteld.

clock 13:24 Varentstraat. In het peloton hebben ze er schijnbaar geen goed oog op en er wordt nu al versneld, ook met het oog op de eerste hindernis van de dag, de kasseien van de Varentstraat. Voor het eerst loopt het verschil terug, naar 3'43". . 13 uur 24. cobble stones Varentstraat In het peloton hebben ze er schijnbaar geen goed oog op en er wordt nu al versneld, ook met het oog op de eerste hindernis van de dag, de kasseien van de Varentstraat. Voor het eerst loopt het verschil terug, naar 3'43".

clock 13:18 13 uur 18. Oier Lazkano. De Bask Oier Lazkano is op zijn 23e al aan zijn 4e profseizoen bezig. De jongeling van Movistar kiest vaak voor de aanval, maar hij heeft desondanks al 2 profzeges op zijn palmares staan: een rit in de Ronde van Wallonië vorig jaar en een rit in de Ronde van Portugal. Lazkano is een ideale bondgenoot in een vlucht, want hij kan een stevig stukje tijdrijden. Vorig jaar veroverde hij zilver op het Spaans kampioenschap tegen de klok. . Oier Lazkano De Bask Oier Lazkano is op zijn 23e al aan zijn 4e profseizoen bezig. De jongeling van Movistar kiest vaak voor de aanval, maar hij heeft desondanks al 2 profzeges op zijn palmares staan: een rit in de Ronde van Wallonië vorig jaar en een rit in de Ronde van Portugal. Lazkano is een ideale bondgenoot in een vlucht, want hij kan een stevig stukje tijdrijden. Vorig jaar veroverde hij zilver op het Spaans kampioenschap tegen de klok.

clock 13:11 Tijdsverschil. In het peloton nemen ze uitgebreid de tijd om een plasje te maken of alvast wat proviand naar binnen te spelen. Zo groeit de voorsprong van de 6 koplopers snel: 3'35" nu al. Nog eens de 6 namen: - Jevgeni Giditsj - Alexander Kristoff - Ward Vanhoof - Leon Heinschke - Oier Lazkano - Nickolas Zukowsky . 13 uur 11. time difference Tijdsverschil In het peloton nemen ze uitgebreid de tijd om een plasje te maken of alvast wat proviand naar binnen te spelen. Zo groeit de voorsprong van de 6 koplopers snel: 3'35" nu al.



clock 13:03 13 uur 03. Ward Vanhoof. 6 koplopers, 6 verschillende ploegen en ook 6 verschillende nationaliteiten. Ward Vanhoof is de enige Belg vooraan. De 23-jarige Kempenaar is een jeugdproduct van Lotto-Soudal, maar hij maakte de overstap naar de profs bij Sport Vlaanderen (nu: Flanders-Baloise). Op een eerste profzege is het nog wachten, bij de beloften eindigde hij in 2019 wel 4e in Parijs-Roubaix. Normaal gezien moet hij de kasseien dus goed verteren. Vanhoof is geen directe familie van BMX'er/pistier Elke Vanhoof, die ook uit Mol afkomstig is. Wel is hij een neef van Stig Broeckx. . Ward Vanhoof 6 koplopers, 6 verschillende ploegen en ook 6 verschillende nationaliteiten. Ward Vanhoof is de enige Belg vooraan.



De 23-jarige Kempenaar is een jeugdproduct van Lotto-Soudal, maar hij maakte de overstap naar de profs bij Sport Vlaanderen (nu: Flanders-Baloise). Op een eerste profzege is het nog wachten, bij de beloften eindigde hij in 2019 wel 4e in Parijs-Roubaix. Normaal gezien moet hij de kasseien dus goed verteren.



clock 12:59 12 uur 59. Tiesj (Benoot) is hier altijd goed en Christophe (Laporte) is in goeden doen. We hebben meerdere kaarten om te spelen. Ik moet vooral volgen, mij kunnen ze dus ook nog achter de hand houden. Olav Kooij (Jumbo-Visma). Tiesj (Benoot) is hier altijd goed en Christophe (Laporte) is in goeden doen. We hebben meerdere kaarten om te spelen. Ik moet vooral volgen, mij kunnen ze dus ook nog achter de hand houden. Olav Kooij (Jumbo-Visma)

clock 12:58 12 uur 58. Kooij: "Meerdere kaarten om te spelen". Kooij: "Meerdere kaarten om te spelen"

clock 12:48 Bijna een minuut. In het peloton hebben ze een klein uurtje alles en iedereen teruggefloten, maar met deze 6 renners kunnen ze blijkbaar leven. Het verschil is 50 seconden. Toch maar oppassen dat ze Kristoff niet te ver laten rijden. 2 jaar geleden was hij nog 6e in Dwars door Vlaanderen. . 12 uur 48. time difference Bijna een minuut In het peloton hebben ze een klein uurtje alles en iedereen teruggefloten, maar met deze 6 renners kunnen ze blijkbaar leven. Het verschil is 50 seconden. Toch maar oppassen dat ze Kristoff niet te ver laten rijden. 2 jaar geleden was hij nog 6e in Dwars door Vlaanderen.



clock 12:47 12 uur 47. Kristoff komt erbij! Het viertal is een zestal geworden, want Leon Heinschke en Alexander Kristoff hebben de sprong gemaakt. Vooral die laatste is een opvallende aanwezige. Hij werd eerder dit seizoen nog 4e in de Omloop en won ook onder meer een rit in de Ronde van Algarve. . Kristoff komt erbij! Het viertal is een zestal geworden, want Leon Heinschke en Alexander Kristoff hebben de sprong gemaakt. Vooral die laatste is een opvallende aanwezige. Hij werd eerder dit seizoen nog 4e in de Omloop en won ook onder meer een rit in de Ronde van Algarve.

clock 12:45 12 uur 45. 4 vluchters. 4 renners hebben de eer om als eerste uit de anonimiteit te treden. Jevgeni Giditsj, Oier Lazkano, Nickolas Zukowsky en Ward Vanhoof hebben een kleine 20 seconden. Laat het peloton begaan? . 4 vluchters 4 renners hebben de eer om als eerste uit de anonimiteit te treden. Jevgeni Giditsj, Oier Lazkano, Nickolas Zukowsky en Ward Vanhoof hebben een kleine 20 seconden. Laat het peloton begaan?

clock 12:40 12 uur 40. Dit is mijn eerste, échte klassieker. In de Bredene Koksijde Classic heb ik de Kemmelberg ook goed verteerd, al zijn het hier wel andere hellingen. Toch moet ik realistisch zijn en hopen op een sprint. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty). Dit is mijn eerste, échte klassieker. In de Bredene Koksijde Classic heb ik de Kemmelberg ook goed verteerd, al zijn het hier wel andere hellingen. Toch moet ik realistisch zijn en hopen op een sprint. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty)

clock 12:40 12 uur 40. Thijssen: "Een leuke kans, ik ga er vol voor". Thijssen: "Een leuke kans, ik ga er vol voor"

clock 12:37 12 uur 37. Het peloton hapt naar elke nieuwe aanvaller. Elke poging eindigt zo snel. We zitten inmiddels in Ingelmunster. . Het peloton hapt naar elke nieuwe aanvaller. Elke poging eindigt zo snel. We zitten inmiddels in Ingelmunster.

clock 12:32 12 uur 32. Het is echt knokken om nog maar enkele tientallen meters voorsprong bijeen te fietsen voor de vluchters. Nu proberen 7 renners toch weg te geraken. . Het is echt knokken om nog maar enkele tientallen meters voorsprong bijeen te fietsen voor de vluchters. Nu proberen 7 renners toch weg te geraken.

clock 12:23 12 uur 23. Snelle start. Het peloton heeft de pedalen meteen de sporen gegeven, want ze vliegen er vanaf de start in. Vroege ontsnappingen worden dan ook snel de kiem in gesmoord. . Snelle start Het peloton heeft de pedalen meteen de sporen gegeven, want ze vliegen er vanaf de start in. Vroege ontsnappingen worden dan ook snel de kiem in gesmoord.

clock 12:20 12 uur 20. Wachten op de eerste hindernissen. De aanloop van deze Dwars door Vlaanderen is, althans qua kasseien en klimmetjes, rustig. Pas na 50 kilometer vinden we een eerste stenenstrook, met de kasseien van de Varent. Zo'n 15 kilometer verderop is er met de Volkegemberg ook een eerste helling. . Wachten op de eerste hindernissen De aanloop van deze Dwars door Vlaanderen is, althans qua kasseien en klimmetjes, rustig. Pas na 50 kilometer vinden we een eerste stenenstrook, met de kasseien van de Varent. Zo'n 15 kilometer verderop is er met de Volkegemberg ook een eerste helling.

clock 12:18 12 uur 18. Het is beter weer dan afgelopen zondag in Gent-Wevelgem, dat is in het voordeel van de rappe mannen. Als ik de benen heb, koers ik graag mee. Anders zal het eerder een defensieve rol zijn. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Het is beter weer dan afgelopen zondag in Gent-Wevelgem, dat is in het voordeel van de rappe mannen. Als ik de benen heb, koers ik graag mee. Anders zal het eerder een defensieve rol zijn. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

clock 12:18 12 uur 18. Philipsen: "Als ik de benen heb, koers ik graag mee". Philipsen: "Als ik de benen heb, koers ik graag mee"

clock 12:09 12 uur 09. 171 renners, 4 niet-starters. Het peloton dat aan het peddelen is door de neutrale zone is 171 renners sterk. 4 renners zijn niet van start gegaan. Geoffrey Soupe hadden we eerder al vermeld, maar ook Alberto Bettiol (ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen), Kevin Vermaerke (DSM) en Andrii Ponomar (Arkéa-Samsic) passen. . 171 renners, 4 niet-starters Het peloton dat aan het peddelen is door de neutrale zone is 171 renners sterk. 4 renners zijn niet van start gegaan. Geoffrey Soupe hadden we eerder al vermeld, maar ook Alberto Bettiol (ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen), Kevin Vermaerke (DSM) en Andrii Ponomar (Arkéa-Samsic) passen.

clock 12:05 12 uur 05 match begonnen start time Start! In Roeselare zijn de renners van start gegaan. We verwachten hen over 184 kilometer terug in Waregem.

clock 12:03 12 uur 03. Ik kan hier winnen, maar dan moeten alle puzzelstukjes goed vallen. Dan moet ik mee kunnen zijn met een kleine groep en het dan afmaken in de sprint. Maar dit is een koers die alle kanten uit kan. Ook Julian (Alaphilippe) is supergemotiveerd. Ik verwacht hem ook. Tim Merlier (Soudal-Quick Step). Ik kan hier winnen, maar dan moeten alle puzzelstukjes goed vallen. Dan moet ik mee kunnen zijn met een kleine groep en het dan afmaken in de sprint. Maar dit is een koers die alle kanten uit kan. Ook Julian (Alaphilippe) is supergemotiveerd. Ik verwacht hem ook. Tim Merlier (Soudal-Quick Step)

clock 12:03 12 uur 03. Merlier: "Ik kan hier winnen". Merlier: "Ik kan hier winnen"

clock 11:45 11 uur 45. Benoot straks op 1? "Wind in het voordeel van de aanvallers". Een man om straks zeker in de gaten te houden, is Tiesj Benoot. Hij staat voor de 8e keer aan de start van Dwars door Vlaanderen en bij zijn vorige 7 deelnames eindigde hij 5 keer in de top 7: 2e, 5e, 6e, 7e en 7e. "Van alle Vlaamse koersen heb ik hier al mijn beste reeks neergezet. Het parcours verandert af en toe, maar het is altijd hetzelfde procedé. Er staan redelijk wat sprinters aan de start, maar ik verwacht geen massasprint. Er staat vanaf de start al wind, dat is in het voordeel van de aanvallers." . Benoot straks op 1? "Wind in het voordeel van de aanvallers" Een man om straks zeker in de gaten te houden, is Tiesj Benoot. Hij staat voor de 8e keer aan de start van Dwars door Vlaanderen en bij zijn vorige 7 deelnames eindigde hij 5 keer in de top 7: 2e, 5e, 6e, 7e en 7e.



"Van alle Vlaamse koersen heb ik hier al mijn beste reeks neergezet. Het parcours verandert af en toe, maar het is altijd hetzelfde procedé. Er staan redelijk wat sprinters aan de start, maar ik verwacht geen massasprint. Er staat vanaf de start al wind, dat is in het voordeel van de aanvallers."

clock 11:45 11 uur 45. Benoot: "Verwacht geen massasprint". Benoot: "Verwacht geen massasprint"

clock 11:35 11 uur 35. Na mijn val in de Tirreno heb ik 5 rustige dagen gehad, wat niet ideaal was. Daarna heb ik in Andorra getraind, dus de vorm zal oké zijn, zij het nog niet super. We moeten er met Ineos een harde koers van maken, om de sprinters af te kunnen schudden. Tom Pidcock (Ineos). Na mijn val in de Tirreno heb ik 5 rustige dagen gehad, wat niet ideaal was. Daarna heb ik in Andorra getraind, dus de vorm zal oké zijn, zij het nog niet super. We moeten er met Ineos een harde koers van maken, om de sprinters af te kunnen schudden. Tom Pidcock (Ineos)

clock 11:35 11 uur 35. Pidcock: "Ik hou van deze koers". Pidcock: "Ik hou van deze koers"

clock 11:25 11 uur 25. Geen enkele ex-winnaar. We krijgen vandaag sowieso een nieuwe naam op de erelijst van Dwars door Vlaanderen, want geen enkele ex-winnaar tekent vandaag present. De voorbije 3 edities won er telkens een Nederlander, met 2x Mathieu van der Poel en tussendoor Dylan van Baarle. Ook Yves Lampaert, de winnaar van 2017 en 2018, is er niet bij. Bij Soudal-Quick Step rekenen ze meer op Julian Alaphilippe en misschien Tim Merlier. De laatste actieve ex-winnaar van Dwars door Vlaanderen, Jelle Wallays, is nog aan het herstellen van de hyperventilatie die hem tot opgave dwong in Gent-Wevelgem. . Geen enkele ex-winnaar We krijgen vandaag sowieso een nieuwe naam op de erelijst van Dwars door Vlaanderen, want geen enkele ex-winnaar tekent vandaag present.



De voorbije 3 edities won er telkens een Nederlander, met 2x Mathieu van der Poel en tussendoor Dylan van Baarle. Ook Yves Lampaert, de winnaar van 2017 en 2018, is er niet bij. Bij Soudal-Quick Step rekenen ze meer op Julian Alaphilippe en misschien Tim Merlier.



De laatste actieve ex-winnaar van Dwars door Vlaanderen, Jelle Wallays, is nog aan het herstellen van de hyperventilatie die hem tot opgave dwong in Gent-Wevelgem.

clock 11:24 11 uur 24. RETRO: Mathieu van der Poel wint Dwars door Vlaanderen in 2022. RETRO: Mathieu van der Poel wint Dwars door Vlaanderen in 2022

clock 11:22 11 uur 22. Zonder pech ben ik mee in Gent-Wevelgem. Ik heb dan ook veel vertrouwen voor vandaag. De conditie is er nog altijd. Dit is een mooie kans om te winnen. We hebben een sterke ploeg, dus ik denk dat onze beste optie is om te volgen en het dan in de sprint af te maken. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny). Zonder pech ben ik mee in Gent-Wevelgem. Ik heb dan ook veel vertrouwen voor vandaag. De conditie is er nog altijd. Dit is een mooie kans om te winnen. We hebben een sterke ploeg, dus ik denk dat onze beste optie is om te volgen en het dan in de sprint af te maken. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny)

clock 11:22 11 uur 22. De Lie: "Een mooie kans om te winnen". De Lie: "Een mooie kans om te winnen"

clock 11:13 11 uur 13. Na mijn 3e plaats in Gent-Wevelgem word ik weer meer geïnterviewd. Dat is een goed teken. Ik heb wel 3 slechte nachten achter de rug, eerst door de adrenaline, maar toch ook door de vermoeidheid. Zonder de grote 3 gaan we vandaag voor het hoogste, de zege. Al wil ik ook wel verstandig blijven koersen. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech). Na mijn 3e plaats in Gent-Wevelgem word ik weer meer geïnterviewd. Dat is een goed teken. Ik heb wel 3 slechte nachten achter de rug, eerst door de adrenaline, maar toch ook door de vermoeidheid. Zonder de grote 3 gaan we vandaag voor het hoogste, de zege. Al wil ik ook wel verstandig blijven koersen. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech)

clock 11:13 11 uur 13. Vanmarcke: "3 slechte nachten achter de rug". Vanmarcke: "3 slechte nachten achter de rug"

clock 11:08 11 uur 08. De sterren: Pidcock meteen op de afspraak? Tom Pidcock reed geen koers meer sinds hij met een lichte hersenschudding moest opgeven in de Tirreno. Nu blaast hij zijn voorjaar nieuw leven in in Dwars door Vlaanderen. Vorig jaar werd hij hier 3e. . De sterren: Pidcock meteen op de afspraak? Tom Pidcock reed geen koers meer sinds hij met een lichte hersenschudding moest opgeven in de Tirreno. Nu blaast hij zijn voorjaar nieuw leven in in Dwars door Vlaanderen. Vorig jaar werd hij hier 3e.

clock 11:06 Geen Soupe vandaag. Voor wie een startlijst voor zijn neus heeft liggen: nog een wijziging op de valreep, want Geoffrey Soupe (eindwinnaar van de Tropicale Amissa Bongo begin dit jaar) moet passen bij TotalEnergies. . 11 uur 06. give up Geen Soupe vandaag Voor wie een startlijst voor zijn neus heeft liggen: nog een wijziging op de valreep, want Geoffrey Soupe (eindwinnaar van de Tropicale Amissa Bongo begin dit jaar) moet passen bij TotalEnergies.

clock 11:03 Een last minute verandering bij DSM. Sean Flynn, 8e in de Bredene Koksijde Classic, komt Frederik Rodenberg vervangen. 11 uur 03. Een last minute verandering bij DSM. Sean Flynn, 8e in de Bredene Koksijde Classic, komt Frederik Rodenberg vervangen.

clock 29-03-2023 29-03-2023.

clock 17:07 17 uur 07. Tom Pidcock maakt rentree. Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) maakt zijn rentree in het peloton in Dwars door Vlaanderen. Na meerdere valpartijen in Tirreno-Adriatico moest de Brit nog passen voor Milaan-Sanremo, maar nu is de winnaar van de Strade Bianche opnieuw klaar voor het klassieke werk. Hij krijgt onder meer het gezelschap van Magnus Sheffield, vorig jaar de triomfator in de Brabantse Pijl, Filippo Ganna en Ben Turner. . Tom Pidcock maakt rentree Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) maakt zijn rentree in het peloton in Dwars door Vlaanderen. Na meerdere valpartijen in Tirreno-Adriatico moest de Brit nog passen voor Milaan-Sanremo, maar nu is de winnaar van de Strade Bianche opnieuw klaar voor het klassieke werk. Hij krijgt onder meer het gezelschap van Magnus Sheffield, vorig jaar de triomfator in de Brabantse Pijl, Filippo Ganna en Ben Turner.

clock 15:52 15 uur 52. Wie er mag winnen? Voor mij mag iedereen winnen, als het maar iemand van onze ploeg is. Het lijkt allemaal gemakkelijk te gaan, maar zo werkt het niet. Elke koers is een nieuw gevecht. Met Tiesj en Christophe hebben we twee grote kanshebbers op de zege in huis, maar er zullen nog een pak ploegen azen op een overwinning nu Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar er niet bij zijn. Het wordt een uitgelezen kans, maar wij gaan er ook voor. Grischa Niermann (ploegleider Jumbo-Visma). Wie er mag winnen? Voor mij mag iedereen winnen, als het maar iemand van onze ploeg is. Het lijkt allemaal gemakkelijk te gaan, maar zo werkt het niet. Elke koers is een nieuw gevecht. Met Tiesj en Christophe hebben we twee grote kanshebbers op de zege in huis, maar er zullen nog een pak ploegen azen op een overwinning nu Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar er niet bij zijn. Het wordt een uitgelezen kans, maar wij gaan er ook voor. Grischa Niermann (ploegleider Jumbo-Visma)

clock 15:52 15 uur 52. Geen Van Baarle bij Jumbo-Visma. Dylan van Baarle, dit seizoen winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad en in 2021 de beste in Waregem, zal niet van start gaan in Dwars door Vlaanderen. De 30-jarige Nederlander valt uit de selectie van Jumbo-Visma waar Tiesj Benoot, Olav Kooij, Timo Roosen, Tosh Van der Sande, Tim van Dijke en Christophe Laporte deel van uitmaken. De plaats van Van Baarle wordt ingenomen door de Italiaan Edoardo Affini. Wout van Aert was sowieso niet voorzien. Van Baarle was in de E3 Saxo Classic betrokken bij een valpartij waardoor hij diende op te geven. "Daarom start hij morgen ook niet in Roeselare", aldus sportdirecteur Grischa Niermann. "We nemen in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen geen enkel risico met Dylan. De blessures vallen mee. Dylan is zelfs alweer volop aan het trainen maar ons absolute doel is zondag de Ronde van Vlaanderen winnen en daarom blijft Van Baarle morgen aan de kant." "Christophe Laporte en Tiesj Benoot zijn onze uitgesproken kopmannen in Dwars door Vlaanderen", ging Niermann verder. "Met Olav Kooij hebben we de perfecte man in huis als het komt tot een sprint met een selecte groep." . Geen Van Baarle bij Jumbo-Visma Dylan van Baarle, dit seizoen winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad en in 2021 de beste in Waregem, zal niet van start gaan in Dwars door Vlaanderen. De 30-jarige Nederlander valt uit de selectie van Jumbo-Visma waar Tiesj Benoot, Olav Kooij, Timo Roosen, Tosh Van der Sande, Tim van Dijke en Christophe Laporte deel van uitmaken. De plaats van Van Baarle wordt ingenomen door de Italiaan Edoardo Affini. Wout van Aert was sowieso niet voorzien. Van Baarle was in de E3 Saxo Classic betrokken bij een valpartij waardoor hij diende op te geven. "Daarom start hij morgen ook niet in Roeselare", aldus sportdirecteur Grischa Niermann. "We nemen in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen geen enkel risico met Dylan. De blessures vallen mee. Dylan is zelfs alweer volop aan het trainen maar ons absolute doel is zondag de Ronde van Vlaanderen winnen en daarom blijft Van Baarle morgen aan de kant." "Christophe Laporte en Tiesj Benoot zijn onze uitgesproken kopmannen in Dwars door Vlaanderen", ging Niermann verder. "Met Olav Kooij hebben we de perfecte man in huis als het komt tot een sprint met een selecte groep."

clock 12:07 12 uur 07. Regen en wind, het maakt me niet uit. Telkens als het slecht weer is, vlieg ik, hopelijk woensdag ook. Arnaud De Lie. Regen en wind, het maakt me niet uit. Telkens als het slecht weer is, vlieg ik, hopelijk woensdag ook. Arnaud De Lie

clock 12:06 12 uur 06. De Lie speerpunt bij Lotto-Dstny. Met Dwars door Vlaanderen staat er woensdag opnieuw een echte kasseiklassieker op het programma. Lotto Dstny trekt met de nodige ambities richting Roeselare en rekent daarbij vooral op Arnaud De Lie. De Lie kreeg afgelopen weekend in Gent-Wevelgem heel wat pech te verduren en is er dan ook op gebrand om zich woensdag te tonen. De Lie krijgt in Dwars door Vlaanderen onder meer het gezelschap van Caleb Ewan en Frederik Frison. Die laatste eindigde zowel in Brugge-De Panne als in Gent-Wevelgem op een knappe 4e plaats. De selectie wordt vervolledigd door Jasper De Buyst, Pascal Eenkhoorn, Sebastien Grignard en Cedric Beullens. . De Lie speerpunt bij Lotto-Dstny Met Dwars door Vlaanderen staat er woensdag opnieuw een echte kasseiklassieker op het programma. Lotto Dstny trekt met de nodige ambities richting Roeselare en rekent daarbij vooral op Arnaud De Lie. De Lie kreeg afgelopen weekend in Gent-Wevelgem heel wat pech te verduren en is er dan ook op gebrand om zich woensdag te tonen.



De Lie krijgt in Dwars door Vlaanderen onder meer het gezelschap van Caleb Ewan en Frederik Frison. Die laatste eindigde zowel in Brugge-De Panne als in Gent-Wevelgem op een knappe 4e plaats.



De selectie wordt vervolledigd door Jasper De Buyst, Pascal Eenkhoorn, Sebastien Grignard en Cedric Beullens.



clock 12:05 12 uur 05. Onze ploeg is sterker dan alleen Arnaud De Lie. Hij is een fenomeen, maar de ploeg telt ook andere jongens die heel sterk voor de dag komen. Nikolas Maes, ploegleider bij Lotto-Dstny. Onze ploeg is sterker dan alleen Arnaud De Lie. Hij is een fenomeen, maar de ploeg telt ook andere jongens die heel sterk voor de dag komen. Nikolas Maes, ploegleider bij Lotto-Dstny

clock 12:03 12 uur 03. Philipsen is kopman bij Alpecin-Deceuninck. Alpecin-Deceuninck heeft zijn selectie voor Dwars door Vlaanderen bekendgemaakt. Man in vorm Jasper Philipsen werd aangeduid als kopman. Philipsen is de laatste weken goed op dreef. De Limburger won 2 etappes in de Tirreno en zette vorige week woensdag ook de Classic Brugge-De Panne op zijn naam. In Gent-Wevelgem zondag moest hij onderkoeld opgeven. Philipsen krijgt woensdag het gezelschap van onder meer Quinten Hermans en Dries De Bondt, die zich afgelopen vrijdag nog liet opmerken in de E3 Saxo Classic in Harelbeke. Robbe Ghys, Edward Planckaert, Ramon Sinkeldam en Fabio Van den Bossche vervolledigen de selectie. Wie woensdag niet aan de start verschijnt is Mathieu van der Poel. De Nederlander won de kasseiklassieker vorig jaar, maar zal zichzelf dus niet opvolgen. Van der Poel vertoeft momenteel in Spanje waar hij zich deze week wil klaarstomen voor de Ronde van Vlaanderen van komende zondag. . Philipsen is kopman bij Alpecin-Deceuninck Alpecin-Deceuninck heeft zijn selectie voor Dwars door Vlaanderen bekendgemaakt. Man in vorm Jasper Philipsen werd aangeduid als kopman.



Philipsen is de laatste weken goed op dreef. De Limburger won 2 etappes in de Tirreno en zette vorige week woensdag ook de Classic Brugge-De Panne op zijn naam. In Gent-Wevelgem zondag moest hij onderkoeld opgeven.



Philipsen krijgt woensdag het gezelschap van onder meer Quinten Hermans en Dries De Bondt, die zich afgelopen vrijdag nog liet opmerken in de E3 Saxo Classic in Harelbeke. Robbe Ghys, Edward Planckaert, Ramon Sinkeldam en Fabio Van den Bossche vervolledigen de selectie.



Wie woensdag niet aan de start verschijnt is Mathieu van der Poel. De Nederlander won de kasseiklassieker vorig jaar, maar zal zichzelf dus niet opvolgen. Van der Poel vertoeft momenteel in Spanje waar hij zich deze week wil klaarstomen voor de Ronde van Vlaanderen van komende zondag.

