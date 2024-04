Brabantse Pijl: Startschot om 12.35 uur in Leuven, gouden kans zonder Van der Poel

Om 12.35 uur wordt het startschot gegeven in Leuven en 5 kilometer verder wordt de koers officieel op gang gevlagd.



Voor de finale op de lokale lus in en rond Overijse losbarst, trekt het peloton vanuit de studentenstad in de eerste wedstrijduren richting Beersel.



In die aanloop in de Zennevallei wachten de eerste hellingen, met onder andere de Bruineput.



Vervolgens zetten de renners koers naar Overijse waar de kuitenbijters wachten die de Brabantse Pijl zo typeren.



Na een eerste keer Hertstraat, Moskesstraat, Holstheide en S-bocht volgen nog 3 lokale ronden van 20 kilometer met daarin de 4 geciteerde hellingen.



Na 195 km en 21 hellingen kennen we tussen 17.05 uur en 17.35 uur de opvolger van Dorian Godon.