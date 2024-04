"Frissere mannen" en "Op mijn waarde geklopt": ereplaatsen voor Teuns, Wellens en Hermans in Brabantse Pijl

wo 10 april 2024 17:47

2e, 3e en 6e: de Belgen staken hun hand uit naar de zege in de Brabantse Pijl, maar lieten zich de kaas van het brood eten door de Fransman Benoît Cosnefroy. Wat was het verhaal van onze landgenoten na een slopende en aantrekkelijke koers tussen Leuven en Overijse?

Dylan Teuns brak de finale op zo'n 30 kilometer van de finish helemaal open, maar in de diepe finale keerde er nog volk terug in de spits van de koers. Onder meer Benoît Cosnefroy sloot nog aan. "Ik kan hem aan in een sprint, maar hij had zijn benen nog wat kunnen sparen aangezien hij pas een ronde later voorin zat. Ik wist dus dat het lastig zou zijn tegen die iets frissere mannen." "Mijn ploegmaat Joe Blackmore kwam nog terug en heeft het fantastisch gedaan in de laatste anderhalve kilometer. Dat had ik nodig om er een lastige sprint van te maken." "Ik zag een opening langs links en ging van ver aan. Dat was de goeie move, maar ik wist dat Cosnefroy in mijn wiel zat. Hij kwam er nog over."

Tim Wellens was meteen mee toen Teuns zijn duivels ontbond. "Al had ik liever een ronde gewacht", bekende hij over de aanval van Teuns in de voorlaatste ronde. "Ik dacht dat we daarna met z'n drieën (met ook nog Marijn van den Berg) zouden sprinten, maar er kwam nog een groepje terug. Ik was ook wel wat bang van Van den Berg." Wellens eindigt 3e en heeft een zeer regelmatig en puik voorjaar achter de rug. "Ik ben sowieso tevreden. Het voorjaar is beter geweest dan ik verwacht had. Ik heb me overal laten zien." Wellens last nu enkele rustdagen in en dan verkent hij enkele ritten van de Tour. "Na een hoogtestage volgt de Dauphiné, een nieuwe hoogtestage en dan de Ronde van Frankrijk."

In het Baskenland won hij nog een sprint, in Overijse eindigde Quinten Hermans 6e. "Ik had al een grote inspanning moeten doen om in de laatste ronde nog voorin te geraken en dat kwam ik tekort op het einde." "Ik ben volledig op mijn waarde geklopt. Ik had niet meer de benen en ik sprintte ook niet tegen de minste renners, hé." "Ik had iets alerter moeten zijn in de voorlaatste ronde. Dan had ik die inspanning niet hoeven te doen. Misschien zijn dat die procentjes die ontbraken op het einde."