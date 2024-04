Cosnefroy koos slim voor het wiel van Teuns: "Ik raakte hem maar net voor de streep voorbij"

De Brabantse Pijl is op het lijf geschreven van Benoît Cosnefroy: 5 deelnames, 4 keer op het podium en nu ook zijn 1e zege. Toch was het niet gemakkelijk voor de Fransman: "Ik moest diep gaan om naar de kopgroep te springen."

5e keer, goede keer voor Benoît Cosnefroy in de Brabantse Pijl. "Ik ben zeer tevreden met mijn overwinning", zei hij. "Toen ik vierde, dacht ik: ik voel me thuis in Overijse."

"Ik voelde vanmorgen al dat ik goede benen had, maar het is nooit gemakkelijk om een koers te winnen. En het is ook een moeilijke wedstrijd om te lezen."

Toch zag de Fransman van Decathlon-AG2R dat hij bij de kopgroep met Dylan Teuns en Tim Wellens moest raken om kans te maken op de zege.

"Ik moest diep gaan om de sprong te maken, maar toen ik erbij kwam, was het het perfecte scenario voor mij. Ik had veel vertrouwen in mijn sprint."

Cosnefroy koos slim voor het wil van Dylan Teuns. "Ik wist dat hij de snelste was in de sprint. Toen ik aanging, dacht ik even dat ik te vroeg was. Maar ik kon nog wat snelheid pakken en winnen."

"Het was een perfecte sprint, al raakte ik Dylan pas net voor de streep voorbij."

Met zijn zege in de Brabantse Pijl trekt Cosnefroy met veel vertrouwen naar de Ardennen. "De drie koersen die nog volgen, zijn zeker niet de gemakkelijkste. Maar ik ben in goede vorm."